Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаВитиньо Витор
1:0
48' ГолЭдуардо Карлос
53' Желтая карточкаКуэста Виктор
2:0
60' ГолДи Пласидо Леонель
90'+7
Ход матча
21'
48'
1:0
53'
60'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
21 _Talisson
-
38 Cipriano
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|0.67
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.27
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.13
|Энрике Луис III
|2
|0.13
|Сантос Жуниор
|2
|0.13
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.07
|Че Че
|1
|0.07
|Куэста Виктор
|1
|0.07
|Виктор Жоао II
|1
|0.07
|Данило Барбоза
|1
|0.07
|Насименто Матеус
|1
|0.07
|Marlon Freitas
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.4
|Борбас Тиаго
|4
|0.27
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.13
|Henry Mosquera
|2
|0.13
|Helio Junio
|2
|0.13
|Фернандес Матеус
|1
|0.07
|Брунинью Филипе
|1
|0.07
|Витиньо Витор V
|1
|0.07
|Сантос Эдуардо
|1
|0.07
|Алеррандро
|1
|0.07
|Винисиос Маркос
|1
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|6
|0
|Соарес Франсиско
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Витиньо Витор V
|5
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
14
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Ред Булл Брагантино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
31%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
12%
2
9%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
5
19%
5
23%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
5 раз 63%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
105
78
213
213
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 5