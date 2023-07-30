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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 28'
Хольштайн Киль
0'
18' Желтая карточка
Hasan Kurucay

Ход матча

18'
Hasan Kurucay
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Хольштайн Киль
2.62
3.80
2.75
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
30
Берендт
Бриан
29
Hasan
Kurucay
27
Киевски
Нико
37
Кауфманн
Фабио
33
Гризбек
Себастьян
4
Николау
Яннис
8
Эндо
Кейта
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
21
Дене
Томас
34
Colin
Kleine-Bekel
4
Эррас
Патрик
5
Юханссон
Карл
II
32
Стернер
Йонас
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
6
Marko
Ivezic
13
Матино
Сюто
11
Симакала
Ба-Муака
9
Пихлер
Бенедикт
Айнтрахт Бр
4-4-2
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Хольштайн Киль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
6:2
Б2
0:0
К
2:1
Б3
1:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hasan Kurucay 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1
Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нюрнберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нюрнберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганза
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гройтер Фюрт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Фортуна Хоффманн Андре 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Hasan Kurucay получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Хольштайн Киль
2.62
3.80
2.75
Все Коэффициенты
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