Тур: 1. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаHasan Kurucay
39' Желтая карточкаСимакала Ба-Муака
51' Вторая желтая карточкаHasan Kurucay
90' Желтая карточкаДекарли Сауло
0:1
90' ГолФридьонссон Хольмберт
90'+7
Ход матча
18'
51'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.47 Обе команды забьют
-
-
-
23
Виб
Данило
27
Киевски
Нико
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
21
Дене
Томас
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Хольштайн Киль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hasan Kurucay
|1
|1
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1
Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|2
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 1
|Падерборн
|Муслиу Визар
|1
Прогноз на матч от Liveresult
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1.47 Обе команды забьют
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