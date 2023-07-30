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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 28'
Падерборн
0'
8' Красная карточка
Муслиу Визар
14' Желтая карточка
Дитц Максимилиан

Ход матча

8'
 
Муслиу Визар
10'
Зиб Арминдо
Србени Деннис
 
14'
Дитц Максимилиан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Падерборн
2.60
3.80
5.80
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
22
Вагнер
Роберт
18
Майерхёфер
Марко
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
7
Србени
Деннис
19
Лемперте
Тим
21
Хут
Янник
16
Муслиу
Визар
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
19
Эзеквем
Кимберли
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
7
Бильбия
Филип
30
Муслия
Флоран
10
Крузе
Макс
Гройтер Фюрт
3-3-2-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Падерборн

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
6:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
5:1
К
4:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.4
1.56

Среднее время на гол

37
57

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.7

Среднее время на гол

50
128

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитц Максимилиан 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 0 1

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5
Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нюрнберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нюрнберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганза
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гройтер Фюрт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Фортуна Хоффманн Андре 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Падерборн
2.60
3.80
5.80
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