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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гройтер Фюрт
5:0
Конец матча
Падерборн
0'
8' Красная карточка
Муслиу Визар
14' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
1:0
35' Гол
Хргота Бранимир
2:0
43' Гол
Лемперте Тим
3:0
45' Гол
Хргота Бранимир
4:0
65' Гол
Зиб Арминдо
5:0
77' Гол
Михальски Дамян
83' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
90'+3

Ход матча

8'
 
Муслиу Визар
10'
Зиб Арминдо
Србени Деннис
 
14'
Дитц Максимилиан
 
35'
Хргота Бранимир
(Зиб Арминдо)
1:0
43'
Лемперте Тим
(Грин Джулиан)
2:0
45'
Хргота Бранимир
(Грин Джулиан)
3:0
46'
 
Хеуэр Яннис
Крузе Макс
46'
 
Sirlord Conteh
Кинсомби Давид
65'
Зиб Арминдо
(Лемперте Тим)
4:0
66'
Петков Лукас
Лемперте Тим
 
67'
 
Laurin Curda
Обермайр Рафаэль
76'
 
Mattes Hansen
Муслия Флоран
76'
 
Клаас Себастьян
Kai Klefisch
76'
Чалханоглу Керим
Майерхёфер Марко
 
76'
Михальски Дамян
Дитц Максимилиан
 
77'
Консбрух Джомейн
Хргота Бранимир
 
77'
Михальски Дамян
(Чалханоглу Керим)
5:0
83'
 
Хеуэр Яннис

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 632 Количество передач 343
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
22
Вагнер
Роберт
18
Майерхёфер
Марко
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
7
Србени
Деннис
19
Лемперте
Тим
21
Хут
Янник
16
Муслиу
Визар
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
19
Эзеквем
Кимберли
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
7
Бильбия
Филип
30
Муслия
Флоран
10
Крузе
Макс
Гройтер Фюрт
3-3-2-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Падерборн

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
6:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
5:1
К
4:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.4
1.56

Среднее время на гол

37
57

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.7

Среднее время на гол

50
128

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 2
Лемперте Тим 1 1
Зиб Арминдо 1 1
Михальски Дамян 1 1
Грин Джулиан 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитц Максимилиан 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 0 1

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5
Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Весь список
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