Тур: 1. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
5:0
Конец матча
0'
8' Красная карточкаМуслиу Визар
14' Желтая карточкаДитц Максимилиан
1:0
35' ГолХргота Бранимир
2:0
43' ГолЛемперте Тим
3:0
45' ГолХргота Бранимир
4:0
65' ГолЗиб Арминдо
5:0
77' ГолМихальски Дамян
83' Желтая карточкаХеуэр Яннис
90'+3
Ход матча
8'
14'
35'
1:0
43'
2:0
45'
3:0
65'
4:0
77'
83'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
632 Количество передач 343
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
21
Хут
Янник
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
10
Крузе
Макс
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Laurin Curda
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Падерборн
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
19 матчей
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.4
1.56
Среднее время на гол
37
57
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.7
Среднее время на гол
50
128
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2.11
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
42
81
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|2
|2
|Лемперте Тим
|1
|1
|Зиб Арминдо
|1
|1
|Михальски Дамян
|1
|1
|Грин Джулиан
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитц Максимилиан
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслиу Визар
|0
|1
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5
Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0
Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|2
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|Шальке 04
|Теродде Симон
|1 (2)
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 1
|Падерборн
|Муслиу Визар
|1