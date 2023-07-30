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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ганза
0:0
Первый тайм: 28'
Нюрнберг
0'
28' Желтая карточка

Ход матча

28'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Нюрнберг
2.59
3.22
3.10
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
27
Кинсомби
Кристиан
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
3
Гюрлеен
Ахмет
15
Маркес
Иван
27
Браун
Натаниэль
23
Хунгбо
Джозеф
29
Хандверкер
Тим
11
Окунуки
Кандзи
5
Гайс
Йоханнес
36
Шлаймер
Лукас
33
Дафернер
Кристоф
Ганза
3-4-2-1
Нюрнберг
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Нюрнберг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
120

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2
Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1
Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нюрнберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Айнтрахт Бр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нюрнберг
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Падерборн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хольштайн Киль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нюрнберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганза
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гройтер Фюрт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Оснабрюк Теше Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Фортуна Хоффманн Андре 1
Весь список
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