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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 29000
Ганза
2:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
28' Желтая карточка
Найдхарт Нико
38' Желтая карточка
Гайс Йоханнес
39' Желтая карточка
Россбах Дамиан
1:0
42' Гол
Штраус Джон-Патрик
2:0
47' Гол
Фролинг Нильс
51' Желтая карточка
Хунгбо Джозеф
60' Желтая карточка
Россипаль Александер
70' Желтая карточка
Окунуки Кандзи
90' Желтая карточка
Кастроп Йенс
90'+5

Ход матча

28'
Найдхарт Нико
 
30'
 
Хюбнер Флориан
Маркес Иван
38'
 
Гайс Йоханнес
39'
Россбах Дамиан
 
42'
Штраус Джон-Патрик
(Россбах Дамиан)
1:0
46'
Фролинг Нильс
Кинсомби Кристиан
 
47'
Фролинг Нильс
(Ингельссон Сванте)
2:0
51'
 
Хунгбо Джозеф
51'
 
Can Uzun
Шлаймер Лукас
51'
 
Кастроп Йенс
Гайс Йоханнес
60'
Россипаль Александер
 
67'
 
Хаяси Даити
Хандверкер Тим
67'
 
Лохкемпер Феликс
Хунгбо Джозеф
70'
 
Окунуки Кандзи
77'
Сингх Сарприт
Прёгер Кай
 
89'
Василиадис Себастиан
Штраус Джон-Патрик
 
90'
 
Кастроп Йенс
90'
Хинтерзеер Лукас
Ингельссон Сванте
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 224 Количество передач 418
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
27
Кинсомби
Кристиан
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
3
Гюрлеен
Ахмет
15
Маркес
Иван
27
Браун
Натаниэль
23
Хунгбо
Джозеф
29
Хандверкер
Тим
11
Окунуки
Кандзи
5
Гайс
Йоханнес
36
Шлаймер
Лукас
33
Дафернер
Кристоф
Ганза
3-4-2-1
Нюрнберг
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Нюрнберг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:0
К
2:2
Б2
0:0
Б2
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штраус Джон-Патрик 1 1
Фролинг Нильс 1 1
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 1 0
Найдхарт Нико 1 0
Россипаль Александер 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайс Йоханнес 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Хунгбо Джозеф 1 0

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2
Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1
Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веен Висбаден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оснабрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Весь список
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