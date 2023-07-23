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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 2.
Велес Москва
0:0
Перерыв
Ротор
0'
Прогнозы 118
Велес Москва 50.8% (60)
X 31.4% (37)
Ротор 17.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Ротор
3.50
3.50
2.45
Все Коэффициенты
Велес Москва
Ротор

История личных встреч

Велес Москва
Ротор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Рашид 1 0.5

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Велес Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Велес Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Велес Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0

Результаты матчей

Велес Москва
Ротор

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Иртыш Омск
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка Песчанокопское
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Спартак Кострома
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Ротор
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Муром
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Велес Москва
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Динамо Брянск
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Краснодар-2
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Уфа
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Амкар Пермь
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Новосибирск
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Салют
 2 1 0 1 4 - 1 3
5.
Металлург Липецк
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Форте
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Родина-2 Москва
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Текстильщик
 2 0 1 1 0 - 4 1
9.
Челябинск
 2 0 0 2 0 - 2 0
10.
Чертаново
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Чайка Песчанокопское
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Уфа
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Динамо Брянск
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Велес Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Муром
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ротор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Иртыш Омск
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Кострома
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Краснодар-2
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Салют
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Родина-2 Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Форте
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Металлург Липецк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Новосибирск
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Текстильщик
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Амкар Пермь
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Челябинск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Чертаново
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Спартак Кострома
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ротор
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Краснодар-2
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Муром
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Чайка Песчанокопское
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Волга Ульяновск
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уфа
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Динамо Брянск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Велес Москва
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чертаново
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Челябинск
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Форте
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Металлург Липецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Салют
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Текстильщик
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Амкар Пермь Матюшенко Иван 2
Авангард Курск Мухин Евгений 2
Родина-2 Москва Голдобин Никита 2
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 1
Весь список

Топ нарушителей
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свисток отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Желтая карточка
    45'
    На фланге в грубом подкате снес Макеев соперника на фланге. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 45'
    В центре поля получил по голове Гаджимурадов в борьбе против Кобахидзе, штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Ротора", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 43'
    По флангу отдавал пас Шмаков на ход Магомедову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
  • 42'
    На фланге Песиков обыграл соперника финтом, но оказался на газоне после грубого подката. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 41'
    Заброс исполнял дальний Пелих в штрафную на ход Магомедову, но на выходе спокойно вынес сферу кулаком Шитов.
  • 39'
    На чужой половине поля получил по ногам Саркисян в борьбе с Шумских, арбитр все видел и назначил штрафной удар.
  • 38'
    Диагональ исполнял Гаджимурадов в штрафную на Магомедова, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 37'
    Очередная пауза в матче. Кобахидзе неудачно приземлился на газон, ударившись спиной. Потребуется ему помощь медиков.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял Шильников на ход Магомедову в штрафную соперника, но на выходе Шитов забрал сферу в свои руки.
  • 35'
    Убежал в атаку по флангу Котельников и покатил поперек на Смирнова, который пробил в касание, но угодил точно в защитника.
  • 34'
    Очередной угловой исполняли гости, это Магомедов навесил на линию вратарской, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Шитов.
  • 33'
    С углового навесил в центр штрафной Камлашев, но здесь пробить головой Магомедову не позволил в верховой борьбе Саркисян.
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    • 32'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Кобахидзе, но здесь головой спокойно вынес снаряд на фланг Шумских.
    • 31'
      В верховой борьбе против Шмакова получил по затылку локтем Смирнов. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 30'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника вновь Завезён на ход Магомедову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 29'
      В центре поля грубо заехал сопернику по ногам в подкате Кобахидзе. Судья и тут пожалел нарушителя и не стал показывать "горчичник".
    • 28'
      Смирнов с правого фланга низом отдавал в центр под удар Котельникову, но в последний момент сферу перехватил Шумских.
    • 27'
      С углового навесил на дальнюю штангу Смирнов. На выходе грамотно сыграл Аверкиев и спокойно забрал сферу в руки.
    • Угловой
      26'
      Убежал в контратаку по флангу Песиков и прострелил в штрафную, но в подкате на угловой вынес сферу Шумских.
    • 25'
      С фланга навесил в центр штрафной вновь Гаджимурадов, но на выходе первым на мяче оказался Шитов.
    • 24'
      Убежал в атаку по флангу Гаджимурадов и прострелил во вратарскую, но здесь замкнуть Магомедову не удалось в борьбе с защитником.
    • 23'
      В центре поля получил по ногам Саркисян от Никитина. Судья мог показать карточку, но пожалел на этот рах нарушителя.
    • 22'
      Ушел от соперника на фланге Магомедов и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не успел подставить ногу.
    • 21'
      Мягко забрасывал Гаджимурадов в штрафную на ход Магомедову, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
    • 20'
      Со штрафного пробивал по воротам Гаджимурадов, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
    • 19'
      На чужой половине поля грамотно подставился Завезён и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
    • 18'
      Мягко забросил Карасёв на ход Смирнову в штрафную соперника, но тому пробить по воротам в окружении двоих защитников не удалось.
    • 17'
      Прорывался по правой бровке Песиков и подал в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Никитин.
    • 16'
      С дальней дистанции пробивал Песиков после сольного прохода, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 15'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Гаджимурадов и с линии штрафной пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.
    • 14'
      Диагональный пас исполнял Карасёв на правый фланг, куда забегал Смирнов, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
    • 13'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Камлашев на ход Магомедову, но тому пробить в подкате не позволил Михайленко.
    • 12'
      Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 11'
      Шумских на фланге получил по ногам в борьбе против Котельникова. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 10'
      Дальний заброс исполнял Гаджимурадов в штрафную на ход Магомедову, но тому не удалось добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 9'
      Песиков запустил тонким пасом в штрафную соперника Саркисяна, но первым на мяче оказался вышедший из ворот Аверкиев.
    • 8'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Смирнов, но здесь не дотянулся Кобахидзе головой до мяча.
    • 7'
      На фланге Смирнов получил по ногам в подкате от Гаджимурадова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Велеса".
    • Офсайд
      6'
      Диагональ исполнял Смирнов в штрафную на ход Саркисяну, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 5'
      Завезён исполнял мягкий заброс в штрафную на ход Шильникову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 4'
      Прорывался по флангу на скорости Котельников и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Кобахидзе в борьбе с защитником. Судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Игровой день в рамках Второй лиги чемпионата России продолжится интересным поединком между "Велесом" и "Ротором". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.1% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Велес Москва 50.8% (60)
    X 31.4% (37)
    Ротор 17.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Ротор
    3.50
    3.50
    2.45
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    Где смотреть матч Велес Москва 0:0 Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Ротор

    Исход игры
    Велес Москва
    50.8% (60)
    Ничья
    31.4% (37)
    Ротор
    17.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (37)
    Меньше
    66.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (32)
    2:1 Велес Москва
    21.2% (25)
    1:0 Велес Москва
    21.2% (25)
    0:1 Ротор
    7.6% (9)
    1:2 Ротор
    6.8% (8)
    2:0 Велес Москва
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Велес Москва
    Ротор
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