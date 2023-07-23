На фланге Песиков обыграл соперника финтом, но оказался на газоне после грубого подката. Штрафной удар исполнят хозяева.

По флангу отдавал пас Шмаков на ход Магомедову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Ротора", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

В центре поля получил по голове Гаджимурадов в борьбе против Кобахидзе, штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

На фланге в грубом подкате снес Макеев соперника на фланге. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Судья своим свисток отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

С углового навесил в центр штрафной Камлашев, но здесь пробить головой Магомедову не позволил в верховой борьбе Саркисян.

Очередной угловой исполняли гости, это Магомедов навесил на линию вратарской, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Шитов.

Убежал в атаку по флангу Котельников и покатил поперек на Смирнова, который пробил в касание, но угодил точно в защитника.

Дальний заброс исполнял Шильников на ход Магомедову в штрафную соперника, но на выходе Шитов забрал сферу в свои руки.

Очередная пауза в матче. Кобахидзе неудачно приземлился на газон, ударившись спиной. Потребуется ему помощь медиков.

Диагональ исполнял Гаджимурадов в штрафную на Магомедова, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

На чужой половине поля получил по ногам Саркисян в борьбе с Шумских, арбитр все видел и назначил штрафной удар.

Заброс исполнял дальний Пелих в штрафную на ход Магомедову, но на выходе спокойно вынес сферу кулаком Шитов.

32' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Кобахидзе, но здесь головой спокойно вынес снаряд на фланг Шумских.

31' В верховой борьбе против Шмакова получил по затылку локтем Смирнов. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

30' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника вновь Завезён на ход Магомедову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

29' В центре поля грубо заехал сопернику по ногам в подкате Кобахидзе. Судья и тут пожалел нарушителя и не стал показывать "горчичник".

28' Смирнов с правого фланга низом отдавал в центр под удар Котельникову, но в последний момент сферу перехватил Шумских.

27' С углового навесил на дальнюю штангу Смирнов. На выходе грамотно сыграл Аверкиев и спокойно забрал сферу в руки.

26' Убежал в контратаку по флангу Песиков и прострелил в штрафную, но в подкате на угловой вынес сферу Шумских.

25' С фланга навесил в центр штрафной вновь Гаджимурадов, но на выходе первым на мяче оказался Шитов.

24' Убежал в атаку по флангу Гаджимурадов и прострелил во вратарскую, но здесь замкнуть Магомедову не удалось в борьбе с защитником.