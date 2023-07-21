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  4. Вторая лига. Дивизион А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига. Дивизион А

Тур: 2.
Велес Москва
 
Позже
Ротор

История личных встреч

Велес Москва
Ротор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Рашид 1 1

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Велес Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Велес Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Велес Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0

Результаты матчей

Велес Москва
Ротор

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Волга Ульяновск
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка Песчанокопское
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Муром
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ротор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Краснодар-2
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Брянск
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Спартак Кострома
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Уфа
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Велес Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Салют
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Новосибирск
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Амкар Пермь
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Родина-2 Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Авангард Курск
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Металлург Липецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Челябинск
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Чертаново
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Форте
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Текстильщик
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чайка Песчанокопское
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Волга Ульяновск
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Брянск
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Муром
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Велес Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар-2
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Иртыш Омск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Кострома
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Салют
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Авангард Курск
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Родина-2 Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Новосибирск
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Текстильщик
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Форте
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чертаново
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Металлург Липецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Амкар Пермь
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челябинск
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар-2
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ротор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Кострома
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Брянск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Муром
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Чайка Песчанокопское
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Волга Ульяновск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Уфа
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Авангард Курск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина-2 Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Новосибирск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Салют
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Форте
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Чертаново
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Металлург Липецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Текстильщик
 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Родина-2 Москва Голдобин Никита 2
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 1
Краснодар-2 Муллин Камиль 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Весь список

Топ нарушителей
Муром Надольский Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.



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    Прогнозы на матч Велес Москва - Ротор

    Исход игры
    Велес Москва
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
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    Велес Москва
    Ротор
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