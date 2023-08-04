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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Падерборн
0:0
Перерыв
Оснабрюк
0'

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Оснабрюк
2.20
4.30
5.25
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
15
Tobias
Mueller
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
17
Laurin
Curda
19
Эзеквем
Кимберли
8
Кинсомби
Давид
6
Шустер
Марко
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
10
Крузе
Макс
1
Грилль
Леннарт
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
10
Вридт
Квази
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Падерборн
3-4-2-1
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Оснабрюк

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б3
0:5
Б3
3:0
Б3
0:0
Б3
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теше Роберт 1 0.5
Erik Engelhardt 1 0.5
Florian Kleinhansl 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 0 1
Хеуэр Яннис 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 1 1
Гьямфи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оснабрюк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
0
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оснабрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2
Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0
Оснабрюк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Ольденбург 2:0

Результаты матчей

Падерборн
Оснабрюк

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Герта
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Оснабрюк
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Падерборн
 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Герта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Падерборн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Оснабрюк
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оснабрюк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Веен Висбаден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 0:0 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Оснабрюк
2.20
4.30
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:0 Оснабрюк онлайн

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