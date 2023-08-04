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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 14789
Падерборн
1:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
56' Гол
Хеуэр Яннис
1:1
80' Гол
Florian Kleinhansl
90' Желтая карточка
Платте Феликс
90'+5

Ход матча

56'
Хеуэр Яннис
(Крузе Макс)
1:0
60'
 
Конте Кристиан
Ниманн Ноэль
66'
 
Dave Gnaase
Теше Роберт
66'
 
Макридис Хараламбос
Вридт Квази
69'
Kai Klefisch
Кинсомби Давид
 
76'
 
Кель Ларс
Lukas Kunze
76'
 
Ферхук Йон
Erik Engelhardt
76'
Обермайр Рафаэль
Laurin Curda
 
80'
1:1
Florian Kleinhansl
85'
Рор Максимилиан
Шустер Марко
 
85'
Платте Феликс
Sirlord Conteh
 
86'
Бильбия Филип
Муслия Флоран
 
90'
Платте Феликс
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 684 Количество передач 252
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
15
Tobias
Mueller
24
Хеуэр
Яннис
33
Marcel
Hoffmeier
17
Laurin
Curda
19
Эзеквем
Кимберли
8
Кинсомби
Давид
6
Шустер
Марко
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
10
Крузе
Макс
1
Грилль
Леннарт
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
10
Вридт
Квази
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Падерборн
3-4-2-1
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Оснабрюк

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б3
0:5
Б3
3:0
Б3
0:0
Б3
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуэр Яннис 1 0.5
Крузе Макс 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Kleinhansl 1 0.5
Теше Роберт 1 0.5
Erik Engelhardt 1 0.5

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 0 1
Платте Феликс 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 1 1
Гьямфи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оснабрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оснабрюк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
0
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Оснабрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2
Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0
Оснабрюк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Ольденбург 2:0

Результаты матчей

Падерборн
Оснабрюк

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Весь список
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