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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 40075
Герта
0:1
Конец матча
Веен Висбаден
0'
34' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
38' Желтая карточка
Фехнер Джино
39' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
39' Желтая карточка
Пртайин Иван
57' Желтая карточка
Карстенс Флориан
0:1
90' Гол
Гюнтер Лассе
90'+6
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
27
Дардаи
Палко
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
11
Резе
Фабиан
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
9
Гоппел
Теймен
27
Рибле
Нико
6
Фехнер
Джино
7
Хессер
Робин
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
30
Фроэзе
Кианз
Герта
4-4-2
Веен Висбаден
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 1 0.5
Гюнтер Лассе 1 0.5
Хессер Робин 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нидерлехнер Флориан 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 1 1
Пртайин Иван 1 0
Фехнер Джино 1 0
Карстенс Флориан 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Веен Висбаден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2
Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1
Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2

Результаты матчей

Герта
Веен Висбаден

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Герта
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Паули
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хольштайн Киль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ганза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Падерборн Муслиу Визар 1
Весь список
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