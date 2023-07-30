Тур: 1. Стадион: Дженерали Арена.
0:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолГазибегович Юсуф
15' Желтая карточкаПрасс Александр
33' Красная карточкаМартинс Марвин
0:2
38' ГолВлодарчик Шимон
0:3
60' ГолАффенгрубер Давид
72' Желтая карточкаКитеишвили Отар
74' Желтая карточкаСаркария Манприт
80' Желтая карточкаБовинг Виллиам
87' Желтая карточкаДжукич Александар
90'+4
Ход матча
9'
0:1
15'
33'
38'
60'
72'
74'
80'
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газибегович Юсуф
|1
|1
|Аффенгрубер Давид
|1
|1
|Влодарчик Шимон
|1
|1
|Саркария Манприт
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|0
|1
|Джукич Александар
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штурм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1
Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0
Штурм
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1
Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4
Результаты матчей
Аустрия Вена
Штурм
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|2
|Аустрия Лустенау
|Lukas Fridrikas
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|1 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|1
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|1
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1
|Аустрия Лустенау
|Маак Маттиас
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1