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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аустрия Вена
0:3
Конец матча
Штурм
0'
0:1
9' Гол
Газибегович Юсуф
15' Желтая карточка
Прасс Александр
33' Красная карточка
Мартинс Марвин
0:2
38' Гол
Влодарчик Шимон
0:3
60' Гол
Аффенгрубер Давид
72' Желтая карточка
Китеишвили Отар
74' Желтая карточка
Саркария Манприт
80' Желтая карточка
Бовинг Виллиам
87' Желтая карточка
Джукич Александар
90'+4
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
8
Холланд
Джеймс
23
Браунёдер
Маттиас
19
Поцманн
Марвин
30
Фишер
Манфред
25
Табакович
Харис
36
Фитц
Доминик
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Аустрия Вена
3-4-3
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газибегович Юсуф 1 1
Аффенгрубер Давид 1 1
Влодарчик Шимон 1 1
Саркария Манприт 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 0 1
Джукич Александар 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 1 0
Саркария Манприт 1 0
Прасс Александр 1 0
Бовинг Виллиам 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штурм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штурм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1
Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0
Штурм
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1
Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4

Результаты матчей

Аустрия Вена
Штурм

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1 (1)
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 1
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Мартинс Марвин 1
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Весь список
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    • 46'
      Фитц Доминик уходит с поля. Польстер Мануэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Аустрия Вена 0:3 Штурм онлайн

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