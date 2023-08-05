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Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Штурм
1:0
Второй тайм: 70'
ЛАСК
0'
1:0
27' Гол
Хорват Томи
38' Желтая карточка
Любич Иван
45' Желтая карточка
Китеишвили Отар
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
42
Аффенгрубер
Давид
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
19
Хорват
Томи
9
Влодарчик
Шимон
15
Бовинг
Виллиам
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
7
Реннер
Рене
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
19
Пинто
Ленни
11
Коне
Мусса
II
Штурм
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газибегович Юсуф 1 0.5
Аффенгрубер Давид 1 0.5
Хорват Томи 1 0.5
Влодарчик Шимон 1 0.5
Саркария Манприт 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Люкенедер Феликс 1 0.5

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 2 0
Саркария Манприт 1 0
Прасс Александр 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Реннер Рене 1 0
Любич Иван 1 0

Результаты матчей

Штурм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Штурм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(13 матчей)
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 поражения
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2
Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2
ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм-2 2:1 Штурм-2 - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2

Результаты матчей

Штурм
ЛАСК

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Штурм
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Штурм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Китеишвили Отар 2
Аустрия Вена Мартинс Марвин 1
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Китеишвили Отар получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Любич Иван получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Томи Хорват бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
ЛАСК
1.96
5.60
4.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 1:0 ЛАСК онлайн

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