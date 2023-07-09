Стадион: TQL Stadium.
0'
31' Желтая карточкаБернард Ди'Шон
45' Желтая карточкаЛамберт Кевон
0:1
51' ГолБэлл Амари
76' Желтая карточкаАрдон Хосе
90' Желтая карточкаБёрк Кори
90'+5
Ход матча
31'
45'
51'
0:1
76'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лоу
Дэмион
10
Рид
Бобби
12
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перес ФредиВратарь
- Вратарь
-
16 Моралес ХосеЗащитник
- Защитник
-
11 Арчила СезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лом ДарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Тена Луис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
История личных встреч
Гватемала
Ямайка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Гватемала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубин Рубио
|2
|0.5
|Мехия Карлос
|1
|0.25
|Лом Дарвин
|1
|0.25
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|2
|0.5
|Джонсон Даниэль
|1
|0.25
|Бэлл Амари
|1
|0.25
|Лоу Дэмион
|1
|0.25
|Бэйли Леон
|1
|0.25
|Бёрк Кори
|1
|0.25
|Расселл Джонатан
|1
|0.25
|Бернард Ди'Шон
|1
|0.25
|Ричардс Дужуан
|1
|0.25
Карточки
Гватемала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Родриго
|2
|0
|Ардон Хосе
|2
|0
|Мендес-Лейнг Натаниэл
|1
|0
|Самайоа Хосе Пинто
|1
|0
|Мехия Карлос
|1
|0
|Самайоа Николас
|1
|0
|Luis Fernando Tena
|1
|0
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ламберт Кевон
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Бернард Ди'Шон
|1
|0
Результаты матчей
Гватемала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ямайка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Гватемала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
8
Гватемала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ямайка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гватемала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гваделупа - Гватемала 2:3 Гватемала - Канада 0:0 Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1
Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4
Ямайка
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2
Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2
Результаты матчей
Гватемала
Ямайка
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гватемала
Ямайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
22
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Сальвадор
|Орельяна Нарсисо
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гватемала 0:1 Ямайка
Исход игры
Гватемала
19.8% (22)
Ничья
10.8% (12)
Ямайка
69.4% (77)
Тотал 2.5
Больше
59.22% (61)
Меньше
40.78% (42)
Обе команды забьют
Да
66.99% (69)
Нет
33.01% (34)
Популярный счёт
1:2 Ямайка
38.7% (43)
0:1 Ямайка
22.5% (25)
2:1 Гватемала
11.7% (13)
1:1 Ничья
7.2% (8)
1:0 Гватемала
6.3% (7)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:3 Ямайка
1.8% (2)
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