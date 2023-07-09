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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: .
Гватемала
FIFA #116
0:1
Конец матча
Ямайка
FIFA #63
0'
31' Желтая карточка
Бернард Ди'Шон
45' Желтая карточка
Ламберт Кевон
0:1
51' Гол
Бэлл Амари
76' Желтая карточка
Ардон Хосе
90' Желтая карточка
Бёрк Кори
90'+5

Ход матча

31'
 
Бернард Ди'Шон
45'
 
Ламберт Кевон
46'
 
Джонсон Даниэль
Ламберт Кевон
51'
0:1
Бэлл Амари
64'
Апарисио Хорхе
Секуин Марлон
 
64'
 
Лембикиса Декстер
Браун Джавейн
71'
Галиндо Алехандро
Педро Альтан
 
76'
Ардон Хосе
 
78'
 
Николсон Шамар
Антонио Майкл
82'
Лом Дарвин
Мендес-Лейнг Натаниэл
 
82'
Лопес Антонио
Мехия Карлос
 
85'
 
Бёрк Кори
Бэйли Леон
90'
 
Бёрк Кори
Прогнозы 111
Гватемала 19.8% (22)
X 10.8% (12)
Ямайка 69.4% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ахен
Николас
7
Эррера
Аарон
4
Самайоа
Хосе
Пинто
3
Самайоа
Николас
2
Ардон
Хосе
17
Кастелланос
Оскар
15
Секуин
Марлон
18
Мендес-Лейнг
Натаниэл
5
Педро
Альтан
6
Мехия
Карлос
9
Рубин
Рубио
1
Блэйк
Андре
21
Браун
Джавейн
17
Лоу
Дэмион
6
Бернард
Ди'Шон
4
Бэлл
Амари
3
Ламберт
Кевон
15
Латибодьер
Жоэль
10
Рид
Бобби
7
Бэйли
Леон
12
Грэй
Демарай
18
Антонио
Майкл
Гватемала
4-2-3-1
Ямайка
4-2-3-1

История личных встреч

Гватемала
Ямайка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ММ
2:1
ММ
1:2
К
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Гватемала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубин Рубио 2 0.5
Мехия Карлос 1 0.25
Лом Дарвин 1 0.25
Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 2 0.5
Джонсон Даниэль 1 0.25
Бэлл Амари 1 0.25
Лоу Дэмион 1 0.25
Бэйли Леон 1 0.25
Бёрк Кори 1 0.25
Расселл Джонатан 1 0.25
Бернард Ди'Шон 1 0.25
Ричардс Дужуан 1 0.25

Карточки

Гватемала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 2 0
Ардон Хосе 2 0
Мендес-Лейнг Натаниэл 1 0
Самайоа Хосе Пинто 1 0
Мехия Карлос 1 0
Самайоа Николас 1 0
Luis Fernando Tena 1 0
Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 2 0
Бёрк Кори 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ламберт Кевон 1 0
Браун Джавейн 1 0
Бернард Ди'Шон 1 0

Результаты матчей

Гватемала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ямайка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Гватемала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
8
Гватемала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ямайка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гватемала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гваделупа - Гватемала 2:3 Гватемала - Канада 0:0 Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1
Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4
Ямайка
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ямайка - Сент-Китс и Невис 5:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2
Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2

Результаты матчей

Гватемала
Ямайка

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гватемала
Ямайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1/4 финала
США
Канада
4 Панама
0 Катар
0 Гватемала
1 Ямайка
2 Мексика
0 Коста-Рика
1/2 финала
?
?
Ямайка
Мексика
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Панама Диас Исмаэль 4
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Сальвадор Орельяна Нарсисо 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Ламберт Кевон получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Di'Shon Bernard получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Гватемала 19.8% (22)
    X 10.8% (12)
    Ямайка 69.4% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гватемала 0:1 Ямайка

    Исход игры
    Гватемала
    19.8% (22)
    Ничья
    10.8% (12)
    Ямайка
    69.4% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.22% (61)
    Меньше
    40.78% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    66.99% (69)
    Нет
    33.01% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Ямайка
    38.7% (43)
    0:1 Ямайка
    22.5% (25)
    2:1 Гватемала
    11.7% (13)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    1:0 Гватемала
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:3 Ямайка
    1.8% (2)
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