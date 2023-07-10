Стадион: TQL Stadium.
0'
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
22
Ларьи
Ричи
15
Макгро
Зак
20
Али
Ахмед
14
Бомбито
Мойс
11
Миллар
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нил ДжаленЗащитник
-
15 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Джонсон ШонВратарь
-
21 Толкин ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кауэлл КейдНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каллахан Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
15 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
20 Али АхмедЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бомбито МойсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Миллар ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
США
Канада
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.29
Среднее время на гол
67
315
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.3
0.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
225
Бомбардиры внутри турнира
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|6 (1)
|2
|Васкес Брэндон
|2
|0.67
|Михайлович Джордже
|2
|0.67
|Бузио Джанлука
|1
|0.33
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.33
|Кауэлл Кейд
|1
|0.33
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|1
|0.33
|Осорио Джонатан
|1
|0.33
|Миллар Лиам
|1
|0.33
|Нельсон Джейден
|1
|0.33
|Хойлетт Дэвид
|1 (1)
|0.33
Карточки
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нил Джален
|1
|0
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|1
|0
|Каваллини Лукас
|1
|0
|Фрейзер Лиам
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
6
США
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2
США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0
Канада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2
Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2
Результаты матчей
США
Канада
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:6
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
6
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
США
Канада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
21
21
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Сальвадор
|Орельяна Нарсисо
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США 0:0 Канада
Исход игры
США
90.3% (102)
Ничья
7.1% (8)
Канада
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
2:1 США
38.9% (44)
2:0 США
18.6% (21)
1:0 США
17.7% (20)
3:1 США
8% (9)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 Канада
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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