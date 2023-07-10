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  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: .
США
FIFA #11
0:0
Первый тайм: 9'
Канада
FIFA #45
0'
Прогнозы 112
США 90.2% (101)
X 7.1% (8)
Канада 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Канада
1.65
4.05
6.00
Все Коэффициенты
1
Тёрнер
Мэтт
5
Рейнолдс
Брайан
12
Робинсон
Майлз
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
6
Бузио
Джанлука
8
Сэндс
Джеймс
14
Михайлович
Джордже
17
Сендехас
Алекс
9
Феррейра
Хесус
22
Грессель
Юлиан
1
Сент-Клэр
Дейн
22
Ларьи
Ричи
15
Макгро
Зак
4
Миллер
Камаль
20
Али
Ахмед
21
Осорио
Джонатан
14
Бомбито
Мойс
5
Витория
Стивен
10
Хойлетт
Дэвид
9
Каваллини
Лукас
11
Миллар
Лиам
США
4-3-3
Канада
4-4-2

История личных встреч

США
Канада

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНК
0:2
ОМЧСА
2:0
ОМЧСА
1:1
ЗКК
1:0
ЛНК
4:1
ЛНК
2:0
ТМС
1:0
ММ
0:0
ММ
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.29

Среднее время на гол

67
315

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
225

Бомбардиры внутри турнира

США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 6 (1) 2
Васкес Брэндон 2 0.67
Михайлович Джордже 2 0.67
Бузио Джанлука 1 0.33
Рейнолдс Брайан 1 0.33
Кауэлл Кейд 1 0.33
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 1 0.33
Осорио Джонатан 1 0.33
Миллар Лиам 1 0.33
Нельсон Джейден 1 0.33
Хойлетт Дэвид 1 (1) 0.33

Карточки

США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нил Джален 1 0
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Фрейзер Лиам 1 0
Затор Доминик 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Миллер Камаль 1 0
Макгро Зак 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
США
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
6
США
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2
США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0
Канада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2
Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2

Результаты матчей

США
Канада

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:6
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

6
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

США
Канада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
2
1
4.5
2
1
5.5
1/4 финала
США
Канада
4 Панама
0 Катар
0 Гватемала
1 Ямайка
2 Мексика
0 Коста-Рика
1/2 финала
?
?
Ямайка
Мексика
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Панама Диас Исмаэль 4
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Сальвадор Орельяна Нарсисо 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
США 90.2% (101)
X 7.1% (8)
Канада 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Канада
1.65
4.05
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч США 0:0 Канада онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч США 0:0 Канада

Исход игры
США
90.3% (102)
Ничья
7.1% (8)
Канада
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
2:1 США
38.9% (44)
2:0 США
18.6% (21)
1:0 США
17.7% (20)
3:1 США
8% (9)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 Канада
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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