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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: .
Панама
FIFA #57
4:0
Конец матча
Катар
FIFA #58
0'
1:0
19' Гол
Барсенас Эдгар
2:0
56' Гол
Диас Исмаэль
3:0
63' Гол
Диас Исмаэль
4:0
65' Гол
Диас Исмаэль
90'+1
22
Москера
Орландо
15
Дэвис
Эрик
3
Каммингс
Харольд
4
Эскобар
Фидель
16
Андраде
Андреас
20
Годой
Анибал
10
Барсенас
Эдгар
8
Карраскилья
Адальберто
11
Диас
Исмаэль
17
Фахардо
Хосе
19
Кинтеро
Альберто
1
Закария
Салах
2
Аль-Хамавенде
Ахмед
3
Hazem
Shehata
4
Айман
Юсеф
13
Ходер
Мусаб
15
Аль-Рави
Бассам
14
Ахмед
Хомам
8
Асад
Али
23
Модибо
Ассим
16
Мустафа
Машааль
19
Али
Алмоез
Панама
3-4-2-1
Катар
4-5-1

История личных встреч

Панама
Катар

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЗКК
3:3

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 4 1
Барсенас Эдгар 2 0.5
Фахардо Хосе 2 0.5
Мурильо Микаэль 1 0.25
Эскобар Фидель 1 0.25
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hazem Shehata 1 0.25
Юссеф Юссеф 1 0.25
Tameem Al-Abdullah 1 0.25

Карточки

Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Мартинес Кристиан VIII 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Лондоньо Азариас 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фати Ахмед 2 0
Аль-Рави Бассам 2 0
Сальман Тарек 2 0
Баршам Мешаал 2 0
Ваад Мохаммед 2 0
Tameem Al-Abdullah 2 0
Юссеф Юссеф 0 1
Модибо Ассим 1 0
Мустафа Машааль 1 0
Mahdi Salem 1 0

Результаты матчей

Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Катар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Панама
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Катар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Панама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1
Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1
Катар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1
Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0

Результаты матчей

Панама
Катар

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Панама
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1/4 финала
4 Панама
0 Катар
Мексика
Коста-Рика
Гватемала
Ямайка
США
Канада
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Панама Диас Исмаэль 4
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Сальвадор Орельяна Нарсисо 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Дэвис Эрик сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Барсенас Эдгар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Панама 61.1% (69)
    X 15% (17)
    Катар 23.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Панама 4:0 Катар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панама 4:0 Катар

    Исход игры
    Панама
    61.1% (69)
    Ничья
    15% (17)
    Катар
    23.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.51% (51)
    Меньше
    50.49% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.22% (61)
    Нет
    40.78% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Панама
    31% (35)
    1:0 Панама
    20.4% (23)
    1:2 Катар
    10.6% (12)
    1:1 Ничья
    9.7% (11)
    0:1 Катар
    8% (9)
    2:0 Панама
    5.3% (6)
    0:2 Катар
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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