Стадион: AT&T.
0'
1:0
19' ГолБарсенас Эдгар
2:0
56' ГолДиас Исмаэль
3:0
63' ГолДиас Исмаэль
4:0
65' ГолДиас Исмаэль
90'+1
Ход матча
19'
1:0
56'
2:0
63'
3:0
65'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дэвис
Эрик
20
Годой
Анибал
11
Диас
Исмаэль
17
Фахардо
Хосе
13
Ходер
Мусаб
14
Ахмед
Хомам
8
Асад
Али
23
Модибо
Ассим
19
Али
Алмоез
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ИсмаэльПолузащитник
-
17 Фахардо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ахмед ХомамПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АлмоезНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
История личных встреч
Панама
Катар
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|4
|1
|Барсенас Эдгар
|2
|0.5
|Фахардо Хосе
|2
|0.5
|Мурильо Микаэль
|1
|0.25
|Эскобар Фидель
|1
|0.25
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hazem Shehata
|1
|0.25
|Юссеф Юссеф
|1
|0.25
|Tameem Al-Abdullah
|1
|0.25
Карточки
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Мартинес Кристиан VIII
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Лондоньо Азариас
|1
|0
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фати Ахмед
|2
|0
|Аль-Рави Бассам
|2
|0
|Сальман Тарек
|2
|0
|Баршам Мешаал
|2
|0
|Ваад Мохаммед
|2
|0
|Tameem Al-Abdullah
|2
|0
|Юссеф Юссеф
|0
|1
|Модибо Ассим
|1
|0
|Мустафа Машааль
|1
|0
|Mahdi Salem
|1
|0
Результаты матчей
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Панама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Катар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Панама
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Катар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Панама
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2 Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1
Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1
Катар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1
Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0
Результаты матчей
Панама
Катар
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Панама
Катар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Сальвадор
|Орельяна Нарсисо
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панама 4:0 Катар
Исход игры
Панама
61.1% (69)
Ничья
15% (17)
Катар
23.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
49.51% (51)
Меньше
50.49% (52)
Обе команды забьют
Да
59.22% (61)
Нет
40.78% (42)
Популярный счёт
2:1 Панама
31% (35)
1:0 Панама
20.4% (23)
1:2 Катар
10.6% (12)
1:1 Ничья
9.7% (11)
0:1 Катар
8% (9)
2:0 Панама
5.3% (6)
0:2 Катар
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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