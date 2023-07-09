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  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Стадион: . Зрители: 60355
Мексика
FIFA #14
2:0
Конец матча
Коста-Рика
FIFA #42
0'
12' Желтая карточка
Ассофейфа Вилмер
1:0
52' Пенальти
Пинеда Орбелин
55' Желтая карточка
Альварес Эдсон
68' Желтая карточка
Борхес Сельсо
87' Желтая карточка
Кальво Франсиско
2:0
87' Гол
Санчес Эрик
90'+6
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
3
Монтес
Сесар
5
Васкес
Хоан
23
Гальярдо
Хесус
7
Ромо
Луис
4
Альварес
Эдсон
18
Чавес
Луис
15
Антуна
Уриэль
20
Мартин
Энри
17
Пинеда
Орбелин
18
Kevin
Chamorro
22
Джеффри
Валверд
19
Уостон
Кендалл
3
Варгас
Хуан
Пабло
15
Кальво
Франсиско
20
Ассофейфа
Вилмер
5
Борхес
Сельсо
10
Нуньес
Кристофер
12
Кэмпбелл
Хоэль
7
Контрерас
Антони
8
Josimar
Alcocer
Мексика
4-3-3
Коста-Рика
4-3-3

История личных встреч

Мексика
Коста-Рика

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЧСА
0:0
ОМЧСА
0:1
ЛНК
0:0
ТМС
0:1
ЗКК
1:1
ТМС
3:2
ОМЧСА
1:1
ОМЧСА
2:0
ЗКК
1:0
ТМС
2:2
ЧМОМ
2:1
ММ
0:0
ММ
1:0
ММ
0:2
К
4:1
ЧМОМ
0:3
К
1:1
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1.43

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.57
0.55

Среднее время на гол

157
165

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
101

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромо Луис 2 0.5
Пинеда Орбелин 2 (1) 0.5
Чавес Луис 1 0.25
Мартин Энри 1 0.25
Санчес Эрик III 1 0.25
Хименес Сантьяго Томас 1 0.25
Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уостон Кендалл 1 0.25
Кальво Франсиско 1 0.25
Варгас Хуан Пабло 1 0.25
Контрерас Антони 1 0.25
Кампос Диего 1 0.25
Аарон Суарес 1 0.25
Кэмпбелл Хоэль 1 (1) 0.25

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хорхе 2 0
Альварес Эдсон 1 0
Артеага Херардо 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Антуна Уриэль 1 0
Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассофейфа Вилмер 2 0
Борхес Сельсо 1 0
Джеффри Валверд 1 0
Уостон Кендалл 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Варгас Хуан Пабло 1 0
Нуньес Кристофер 1 0
Уилсон Роан 1 0
Josimar Alcocer 1 0

Результаты матчей

Мексика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Коста-Рика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
6
Мексика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коста-Рика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1
США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0
Коста-Рика
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1
Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1

Результаты матчей

Мексика
Коста-Рика

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мексика
Коста-Рика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1/4 финала
Гватемала
Ямайка
2 Мексика
0 Коста-Рика
США
Канада
4 Панама
0 Катар
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Панама Диас Исмаэль 4
Мартиника Бюрнер Патрик 3
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Сальвадор Орельяна Нарсисо 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Пинеда Орбелин из команды Мексика забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Ассофейфа Вилмер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 107
    Мексика 95.3% (102)
    X 4.7% (5)
    Коста-Рика 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Мексика 2:0 Коста-Рика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика 2:0 Коста-Рика

    Исход игры
    Мексика
    95.3% (102)
    Ничья
    4.7% (5)
    Коста-Рика
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.49% (52)
    Меньше
    49.51% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    49.51% (51)
    Нет
    50.49% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    31.8% (34)
    2:0 Мексика
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    1:0 Мексика
    19.6% (21)
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    4:1 Мексика
    2.8% (3)
    3:0 Мексика
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
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