Стадион: AT&T. Зрители: 60355
2:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаАссофейфа Вилмер
1:0
52' ПенальтиПинеда Орбелин
55' Желтая карточкаАльварес Эдсон
68' Желтая карточкаБорхес Сельсо
87' Желтая карточкаКальво Франсиско
2:0
87' ГолСанчес Эрик
90'+6
Ход матча
12'
52'
1:0
55'
68'
87'
87'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
20
Мартин
Энри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Санчес ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лосано Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ricardo PenaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Аарон Суарес
-
-
-
-
Главный тренер: Луис Суарес
История личных встреч
Мексика
Коста-Рика
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1.43
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.55
Среднее время на гол
157
165
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
101
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромо Луис
|2
|0.5
|Пинеда Орбелин
|2 (1)
|0.5
|Чавес Луис
|1
|0.25
|Мартин Энри
|1
|0.25
|Санчес Эрик III
|1
|0.25
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0.25
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уостон Кендалл
|1
|0.25
|Кальво Франсиско
|1
|0.25
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0.25
|Контрерас Антони
|1
|0.25
|Кампос Диего
|1
|0.25
|Аарон Суарес
|1
|0.25
|Кэмпбелл Хоэль
|1 (1)
|0.25
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Антуна Уриэль
|1
|0
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассофейфа Вилмер
|2
|0
|Борхес Сельсо
|1
|0
|Джеффри Валверд
|1
|0
|Уостон Кендалл
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
|Нуньес Кристофер
|1
|0
|Уилсон Роан
|1
|0
|Josimar Alcocer
|1
|0
Результаты матчей
Мексика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Коста-Рика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
6
Мексика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коста-Рика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1
США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0
Коста-Рика
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Мартиника 6:4 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:2 Эквадор - Коста-Рика 3:1
Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1
Результаты матчей
Мексика
Коста-Рика
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мексика
Коста-Рика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
13
13
13
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Панама
|Диас Исмаэль
|4
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Сальвадор
|Орельяна Нарсисо
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика 2:0 Коста-Рика
Исход игры
Мексика
95.3% (102)
Ничья
4.7% (5)
Коста-Рика
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.49% (52)
Меньше
49.51% (51)
Обе команды забьют
Да
49.51% (51)
Нет
50.49% (52)
Популярный счёт
2:1 Мексика
31.8% (34)
2:0 Мексика
26.2% (28)
1:0 Мексика
19.6% (21)
3:1 Мексика
7.5% (8)
4:1 Мексика
2.8% (3)
3:0 Мексика
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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