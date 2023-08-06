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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Карлсруэ
1:0
Второй тайм: 53'
Гамбург
0'
6' Желтая карточка
Рамос Гильерме
1:0
14' Гол
Шлойзенер Фабиан
42' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
49' Желтая карточка
Небель Пауль

Ход матча

6'
 
Рамос Гильерме
14'
Шлойзенер Фабиан
(Хайзе Филип)
1:0
42'
 
Хаджикадунич Деннис
49'
Небель Пауль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Гамбург
2.65
4.60
7.80
Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
31
Россманн
Тим
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
3
Хайер
Моритц
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
Карлсруэ
4-3-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Гамбург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.89
0.63

Среднее время на гол

47
144

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.89

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2.12
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

42
69

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 2 1
Шлойзенер Фабиан 1 0.5
Бурнич Дженис 1 0.5
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 2 1
Бенеш Ласло 2 (1) 1
Жан-Люк Домпе 1 0.5
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Хайер Моритц 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рамос Гильерме 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4
Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3
Гамбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3
Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Гамбург

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
5:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Карлсруэ
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Магдебург
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Гамбург
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Нюрнберг
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Кайзерслаутерн
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Магдебург
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гамбург
 0:1 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ганновер 96
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Нюрнберг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Магдебург
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гамбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
15.
Айнтрахт Бр
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нюрнберг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Небель Пауль получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Гамбург
2.65
4.60
7.80
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