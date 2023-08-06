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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 33000
Карлсруэ
2:2
Конец матча
Гамбург
0'
6' Желтая карточка
Рамос Гильерме
1:0
14' Гол
Шлойзенер Фабиан
42' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
49' Желтая карточка
Небель Пауль
59' Желтая карточка
Гондорф Жером
1:1
61' Гол
Бенеш Ласло
1:2
65' Гол
Глацель Роберт
73' Желтая карточка
Хайзе Филип
2:2
90' Гол
Зивзивадзе Буду
90'+6

Ход матча

6'
 
Рамос Гильерме
14'
Шлойзенер Фабиан
(Хайзе Филип)
1:0
42'
 
Хаджикадунич Деннис
49'
Небель Пауль
 
55'
 
Амброзиус Стефан
Рамос Гильерме
55'
 
Жан-Люк Домпе
Кёнигсдёрффер Рансфорд
55'
 
Джатта Бейкери
Озтунали Левин
59'
Гондорф Жером
 
61'
1:1
Бенеш Ласло
65'
1:2
Глацель Роберт
(Бенеш Ласло)
73'
Хайзе Филип
 
78'
Зивзивадзе Буду
Россманн Тим
 
78'
Бурнич Дженис
Небель Пауль
 
87'
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
 
90'
 
Кран Элайджа
Ферай Иммануэль
90'
Мариньо Стефано
Юнг Себастьян
 
90'
 
Мухайм Миро
Джатта Бейкери
90'
Зивзивадзе Буду
(Штиндль Ларс)
2:2

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 451 Количество передач 377
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
31
Россманн
Тим
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
3
Хайер
Моритц
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
21
Озтунали
Левин
Карлсруэ
4-3-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Гамбург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.89
0.63

Среднее время на гол

47
144

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.89

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2.12
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

42
69

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 2 1
Зивзивадзе Буду 1 0.5
Шлойзенер Фабиан 1 0.5
Бурнич Дженис 1 0.5
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 3 (1) 1.5
Глацель Роберт 3 1.5
Жан-Люк Домпе 1 0.5
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 1 0
Гондорф Жером 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Небель Пауль 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Хайер Моритц 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Рамос Гильерме 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4
Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3
Гамбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3
Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Гамбург

Точный счет

2:2
1 раз 100%
5:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
4.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Карлсруэ
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Ганновер 96
 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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