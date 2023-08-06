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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 28350
Магдебург
2:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
22' Гол
Шулер Лука
2:0
32' Гол
Конде Амара
48' Желтая карточка
Югоне Жан
63' Желтая карточка
Николау Яннис
65' Желтая карточка
Риттмюллер Марвин
65' Желтая карточка
Johan Gomez
2:1
90' Гол
Уджа Энтони
90'+5
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
7
Бокхорн
Эберт
19
Leon
Bell
24
Югоне
Жан
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
1
Хофманн
Роб-Торбен
3
Декарли
Сауло
30
Берендт
Бриан
27
Киевски
Нико
7
Мультауп
Маурице
33
Гризбек
Себастьян
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
14
Уджа
Энтони
8
Эндо
Кейта
Магдебург
3-3-1-3
Айнтрахт Бр
3-4-3

История личных встреч

Магдебург
Айнтрахт Бр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
2:4
ТМС
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:3
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 2 1
Конде Амара 1 0.5
Атик Бариш 0 0
Jason Ceka 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.5
Декарли Сауло 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 1 0
Leon Bell 1 0
Югоне Жан 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 1 0
Николау Яннис 1 0
Johan Gomez 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1
Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1
Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2

Результаты матчей

Магдебург
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
4.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Карлсруэ
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Ганновер 96
 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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