Тур: 2. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0:2
Второй тайм: 52'
0'
0:1
8' ПенальтиТойхерт Седрик
17' Желтая карточкаНойман Фил
0:2
23' ПенальтиТойхерт Седрик
27' Желтая карточкаДафернер Кристоф
41' Желтая карточкаВалентини Энрико
Ход матча
8'
0:1
17'
23'
0:2
27'
41'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
42
Can
Uzun
17
Кастроп
Йенс
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кён ДеррикПолузащитник
-
11 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Нюрнберг
Ганновер 96
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.09
1.5
Среднее время на гол
82
60
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.55
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
33
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|3 (3)
|1.5
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.5
|Дем Янник
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Хунгбо Джозеф
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|2
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Ганновер 96
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|3
|Шальке 04
|Теродде Симон
|2 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1