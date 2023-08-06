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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Нюрнберг
0:2
Второй тайм: 52'
Ганновер 96
0'
0:1
8' Пенальти
Тойхерт Седрик
17' Желтая карточка
Нойман Фил
0:2
23' Пенальти
Тойхерт Седрик
27' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
41' Желтая карточка
Валентини Энрико

Ход матча

8'
0:1
Тойхерт Седрик
17'
 
Нойман Фил
23'
0:2
Тойхерт Седрик
27'
Дафернер Кристоф
 
41'
Валентини Энрико
 
46'
Гиамера Ян
Валентини Энрико
 
46'
Лоун Али
Гайс Йоханнес
 
46'
Хаяси Даити
Дафернер Кристоф
 
46'
Лохкемпер Феликс
Окунуки Кандзи
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ганновер 96
26.00
8.50
3.00
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
4
Лоуренс
Джеймс
3
Гюрлеен
Ахмет
27
Браун
Натаниэль
42
Can
Uzun
5
Гайс
Йоханнес
17
Кастроп
Йенс
23
Хунгбо
Джозеф
33
Дафернер
Кристоф
11
Окунуки
Кандзи
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
13
Кристиансен
Макс
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Нюрнберг
4-3-3
Ганновер 96
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Ганновер 96

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.09
1.5

Среднее время на гол

82
60

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.55

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 3 (3) 1.5
Nicolo Tresoldi 1 0.5
Дем Янник 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Хунгбо Джозеф 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 2 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Ганновер 96

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Карлсруэ
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Магдебург
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Гамбург
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Нюрнберг
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Кайзерслаутерн
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Магдебург
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гамбург
 0:1 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Карлсруэ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ганновер 96
 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Нюрнберг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Магдебург
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гамбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
15.
Айнтрахт Бр
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нюрнберг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Ганновер 96
26.00
8.50
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 0:2 Ганновер 96 онлайн

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