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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 30012
Нюрнберг
2:2
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
8' Пенальти
Тойхерт Седрик
17' Желтая карточка
Нойман Фил
0:2
23' Пенальти
Тойхерт Седрик
27' Желтая карточка
Дафернер Кристоф
41' Желтая карточка
Валентини Энрико
55' Желтая карточка
Хаяси Даити
1:2
66' Гол
Can Uzun
72' Желтая карточка
Хунгбо Джозеф
81' Желтая карточка
Дем Янник
83' Желтая карточка
Гюрлеен Ахмет
83' Желтая карточка
Кастроп Йенс
2:2
90' Пенальти
Can Uzun
90'+12

Ход матча

8'
0:1
Тойхерт Седрик
17'
 
Нойман Фил
23'
0:2
Тойхерт Седрик
27'
Дафернер Кристоф
 
41'
Валентини Энрико
 
46'
Гиамера Ян
Валентини Энрико
 
46'
Лоун Али
Гайс Йоханнес
 
46'
Хаяси Даити
Дафернер Кристоф
 
46'
Лохкемпер Феликс
Окунуки Кандзи
 
55'
Хаяси Даити
 
58'
 
Нильсен Ховард
Nicolo Tresoldi
62'
Хюбнер Флориан
Лоуренс Джеймс
 
66'
Can Uzun
(Лохкемпер Феликс)
1:2
72'
Хунгбо Джозеф
 
73'
 
Antonio Foti
Тойхерт Седрик
73'
 
Эзех Бруклин
Кён Деррик
81'
 
Дем Янник
83'
Гюрлеен Ахмет
 
83'
Кастроп Йенс
 
85'
 
Эрнст Себастьян
Шауб Луис
85'
 
Бёрнер Юлиан
Дем Янник
90'
Can Uzun
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 8 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 363 Количество передач 367
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
4
Лоуренс
Джеймс
3
Гюрлеен
Ахмет
27
Браун
Натаниэль
42
Can
Uzun
5
Гайс
Йоханнес
17
Кастроп
Йенс
23
Хунгбо
Джозеф
33
Дафернер
Кристоф
11
Окунуки
Кандзи
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
13
Кристиансен
Макс
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Нюрнберг
4-3-3
Ганновер 96
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Ганновер 96

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.09
1.5

Среднее время на гол

82
60

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.55

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 2 (1) 1
Лохкемпер Феликс 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 3 (3) 1.5
Nicolo Tresoldi 1 0.5
Дем Янник 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хунгбо Джозеф 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Гюрлеен Ахмет 1 0
Хаяси Даити 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 2 0
Дем Янник 1 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Ганновер 96

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
4.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Карлсруэ
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Ганновер 96
 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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