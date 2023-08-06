Тур: 4.
1:0
Второй тайм: 81'
Ход матча
52'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Полузащитник
-
76 Ершов НикитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Петраков Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Шмаков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Иртыш Омск
Ротор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Иртыш Омск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Разборов Андрей
|2
|0.5
|Кудряшов Павел
|1
|0.25
|Подоксёнов Сергей
|1
|0.25
|Лапшов Иван
|1
|0.25
|Шлеермахер Артур
|1
|0.25
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|1
|0.25
|Магомедов Рашид
|1
|0.25
Карточки
Иртыш Омск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Иртыш Омск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Иртыш Омск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Иртыш Омск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Муром - Иртыш Омск 0:3 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар Пермь - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0
Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6
Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0
Результаты матчей
Иртыш Омск
Ротор
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Иртыш Омск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|7.
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|6.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Салют
|Максимчук Артур
|3
|Волга Ульяновск
|Махмутов Руслан
|2
|Авангард Курск
|Имуллин Никита
|2
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|2
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|2
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Муром
|Надольский Александр
|1
|Челябинск
|Першин Никита
|1
|Металлург Липецк
|Заботкин Михаил
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иртыш Омск 1:0 Ротор
Исход игры
Иртыш Омск
29.2% (38)
Ничья
33.8% (44)
Ротор
36.9% (48)
Тотал 2.5
Больше
22.61% (26)
Меньше
77.39% (89)
Обе команды забьют
Да
55.65% (64)
Нет
44.35% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (39)
1:0 Иртыш Омск
18.5% (24)
0:1 Ротор
13.8% (18)
1:2 Ротор
11.5% (15)
2:1 Иртыш Омск
6.2% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Ротор
2.3% (3)
2:0 Иртыш Омск
1.5% (2)
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