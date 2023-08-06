Двойная замена готовится и в составе команды Валерия Петракова. Сейчас мы узнаем, кто у хозяев на футбольном газоне появится.

Подоксенов сейчас приобнял оппонента, после чего завалил его на газон. Повезло нарушителю, что судья в этой ситуации фол не зафиксировал.

Шлеермахер на поле вместо Юсупова на поле появился. Антипов также появился на футбольном газоне в стане "Иртыша". Подоксенов отправился отдыхать.

УХ! Гаджимурадов получил сейчас передачу от партнера, после чего нанес выстрел в дальний угол, но не сумел направить мяч в ворота. Снова в миллиметров со стойкой сфера прошла.

Да, совсем сошла на "нет" атакующая игра у нас. Не видно огня в глазах футболистов. Очень близки игроки "Иртыша" к тому, чтобы одержать победу в матче.

Гаджимурадов получил пас, прошел с правого края в центр и попытался выполнить навесную подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров снова не оказалось.

Ахмеджанова подтолкнули соперника в центре поля. Много пауз и остановок стало в матче, и это явно не на руку волгоградской команде, которой нужно отыгрываться.

Арсентьев и Пелих появились на поле во время небольшой паузы. Камлашев и Зуйков отправились отдыхать за пределы поля. Разобрались с заменами.

Вроде как, попытался продолжить встречу Гордиенко, но опять лег он на газон. В итоге будет сделана замена в составе волгоградского коллектива.

Свольский вместо Гордиенко на футбольном поле появляется в составе "Иртыша". Новая замена случилась в этом противостоянии.

В центре поля фол случился против игрока "Ротора". Гаджимурадов получает удар по ногам. Мяч останется у волгоградского коллектива.

Юсупов за разговоры с арбитром был наказан карточкой желтого цвета. На повышенных тонах он начал разговаривать с судьей, за что и был наказан.

Ершов прокидывал мяч себе на ход, но слишком сильно он это сделал. По итогу сферу у него соперники отобрали, ведь действовали защитники очень решительно.

МОМЕНТ! Едва не забил Юсупов, который у ворот соперника получил мяч после рикошета от ноги защитника. Наверняка пробивал уже в ближний угол футболист, но направил мяч рядом со стойкой!

В составе "Ротора" замена снова произошла. Вместо Завезёна Родионов на футбольном поле появился. Около 23-24 минут у него будет на то, чтобы себя проявить наилучшим образом.

Стандартное положение у ворот соперника подали игроки "Иртыша". С правого края пошла подача в центр штрафной, и на выходе забрал сферу в перчатки голкипер.

МОМЕНТИЩЕ! Как мяч в ворота "Ротора" не влетает? Демьянов с левого края выполнил передачу на Разборова. Тот головой переправлял мяч в дальний угол, но попал в штангу. Далее каким-то чужом удалось сферу за пределы поля выбить защитнику. Угловой!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛАПШОВ! 1:0! С левого края последовала передача на линию вратарской. Лапшов набежал на этот навес и сумел в красивом стиле головой переправил сферу в ворота. Всего с пары метров!

Вот так, забивает "Иртыш", и теперь омичи будут делать все, чтобы увеличить свое преимущество над соперником. Начали хозяева лучше эту встречу и заслуженно вырвались вперед.

Магомедов покидает пределы поля в составе "Ротора". Умаров вместо него выходит. Эта замена строго по позиции.

Ахмеджанов также в составе "Ротора" появляется. Судя по всему, Воробьёв отправился отдыхать за пределы поля. Сразу двойная замена у гостей.

В составе "Иртыша" на поле Лаптев появился. Чушъялов отправился за пределы поля. Имел он желтую карточку, а потому решил от греха подальше убрать его Петраков.

Ахмеджанов только вышел на поле, как уже успел нанести удар по воротам соперника. Правда, далек он был от попадания сейчас. Мяч направил футболист выше цели метров на пять.

Час отыграли футболисты на поле. Пока один гол забит в этом матче. После удара Лапшова. В последнее время наша игра стала слишком сумбурной.

Волгоградцы пытаются сейчас атаковать по флангу, но Гордиенко в борьбе получает тычок в спину. Пока не может футболист встречу продолжить.

Замен в перерыве, судя по всему, не случилось. В прежних составах на футбольное поле вернулись команды. Хотя разминка в перерыве велась активная.

В центре поля перекатывает мяч волгоградский коллектив. Пытаются гости выйти вперед, и даже имели по ходу первого тайма попадание в штангу, но гол забить не смогли.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло в матче в Омске пока не открыт. На табло горят нули.

45' Офсайд в Гаджимурадова фиксирует главный арбитр встречи. Моментально реагируют судьи, которые останавливают игру ввиду явного "вне игры".

45' МОМЕНТ! Классную подачу с правого края Демьянов выполнял в сторону дальней левой штанги. Лапшов там оторвался от соперника и головой попытался пробить по рамке противника. Не попал он точно по снаряду, а потому сфера рядом с левой стойкой пролетела! А ведь было очень опасно!

45' Две минуты к первому тайму добавлено.

44' Штрафной удар заработали футболисты омичей. Готовятся хозяева исполнить стандартное положение. Это может быть очень опасно.

43' Все в порядке с Гаджимурадовым, матч он продолжил. Ну, а в атаке снова пребывают игроки "Иртыша", которые действуют во второй половине тайме значительно интереснее соперника.

41' Гаджимурадову прилетел сзади удар по ногам. Остановка в нашей игре, и снова нужна небольшая пауза игроку "Ротора", который никак не придет в себя.

40' Демьянов с левого края закручивал сферу в центр штрафной. На выходе уверенно сыграл голкипер волгоградцев, после чего ему помог и Шумских, который головой выбил мяч подальше от ворот.

39' Угловой заработали футболисты "Иртыша". С левого края будет подано стандартное положение. Посмотрим, чем эта ситуация закончится.

37' Снова на грани офсайда получил мяч Юсупов. Пробивал он с 20-ти метров по рамке оппонента, но под него успел подкатиться защитник, который нейтрализовал угрозу.

36' Юсупов на линии штрафной получил мяч, успел опустить его на газон и с разворота пробил по воротам соперника. Мяч пролетел в двух метрах от штанги, но Аверкиев все контролировал.

35' К счастью, все в порядке с футболистами. Вернулись они на футбольный газон и смогут встречу продолжить. Хотя, честно говоря, за обоих игроков было тревожно.

33' Полковников и Полетаев сейчас столкнулись в своей штрафной. Пошел вратарь хозяев на мяч, и почему-то помешал ему забрать сферу в перчатки партнер по команде. Едва противники травму не получили.

32' Довольно уверены в себе игроки "Иртыша", когда выходят на половину поля соперника. Понятное дело, что создать опасных моментов пока не удается, но в напряжении оборона оппонента находится гарантировано.

31' Потеряли в центре поля сейчас мяч игроки "Ротора", но не смог "Иртыш" организовать контратаку и довести дело до удара. Потеря.

30' Подоксенов получил мяч на левом фланге, после чего чуть продвинулся с ним вперед и попытался вырезать навес на дальнюю штангу - его подача слишком сильной получилась.

28' Воробьёву досталось сейчас по уху. Экс-игрок "Ленинградца" получил удар локтем от соперника, но рефери не видел в этой ситуации фола. Странно, ведь судья находился в паре метров от эпизода.

27' Под закрытой крышей играется эта встреча, так что никаких перерывов на водопой в этом поединке не предусмотрено. Отдохнут оппоненты и попьют водички уже в перерыве.

26' Снова фол... Это Демьянов в грубом подкате на левом фланге проехался по ноге Камлашеву, успевшему прокинуть сферу себе на ход. В руках рефери тут же появилась карточка желтого цвета.

25' МОМЕНТИЩЕ! Там Полетаев так сыграл? Или штанга за голкипера заступилась? Со штрафного подали волгоградцы мяч в штрафную, и Зуйков, выпрыгнув в районе 11-метровой отметки, нанес прицельный выстрел головой в левый угол. Сфера угодила в штангу и вылетела в поле! Да, все-таки стойка спасла ворота хозяев!

23' Ну вот! Чушъялов мои слова опроверг и Гаджимурадова на полном ходу снес оппонента на газон. Опорнику "Иртыша" была показана карточка желтого цвета.

22' По статистике фолов чуть впереди футболисты "Иртыша" - 4:3. В целом же матч не выглядит грубым. Оппоненты действуют весьма академично и на карточки пока не наиграли.

21' Зуйков на газоне оказался. Даже некоторое время футболист полежал на траве, но все же смог продолжить футбольный поединок. Все с ним в порядке.

20' Юсупов выиграл верх у соперника после подачи с правого края, но скидка в центр штрафной не получилась опасной. Мяч в руки вратарю прилетел.

19' Про опасные моменты пока не приходится нам говорить, ведь из попросту нет. Соперники время от времени стараются беспокоить друг друга фланговыми атаками, но не более того.

17' Первый угловой подали с правого края футболисты "Иртыша". Навес с правого края пришел на ближнюю штангу, где Зуйков сыграл головой подальше от рамки.

16' Шумских подтолкнул соперника на газон. Победитель Первой лиги в составе московского "Торпедо" действовал на грани нарушения правил и все-таки переступил ту самую черту, которая спровоцировала свисток рефери.

15' "Иртыш", кстати говоря, вообще лидирует во Второй лиге А, и к этому поединку команда на первом месте подходила. "Ротор" же в середине турнирной таблице оказался. Зато южане не проиграли ни одного матча. Они все игры в этом сезоне свели к ничьим.

14' Без фолов пока работает защита "Иртыша", несмотря на тот факт, что атакующие ряды противника выглядят активно. Рано или поздно проблемы у хозяев все же возникнут в защите.

13' Судя по всему, у Гордиенко был офсайд на левом фланге. Получил он передачу пяткой от партнера, но забрался во "вне игры". Судья поднял флажок, остановив игру.

12' Много фанатов у нас на стадионе и из Волгограда. Кто бы сомневался! Болельщики "Ротора" путешествуют с командой по всей России, где бы игра не проходила.

11' Ершов по правому флангу попытался рвануть к воротам соперника, но остановил его оппонент в подкате. Полковников подхватил снаряд и все же загрузил мяч в штрафную. Никитин головой выбивает мяч за боковую.

10' Гаджимурадов с левого края выполнял заброс на дальнюю штангу, после чего сыграл на выходе Полетаев. Снова кипер сыграл в сторону от рамки. Кулаками он выбил сферу за боковую линию.

9' Не самый быстрый темп в нашей игре пока что. Соперники периодически владеют мячом в районе центрального круга, не особо быстро передвигаясь по периметру газона.

7' Воробьёв с правого края забрасывал мяч в штрафную омичей, но Полетаев прочитал траекторию полета снаряда, выйдя из рамки из забрав сферу в свои перчатки.

6' Немало болельщиков сегодня пришло на арену, куда приехал сам волгоградский "Ротор", который еще недавно играл в Премьер-лиге, но затем дважды понизился в классе и оказался во Второй лиге А.

5' Разборов получил мяч на левом фланге, развернулся лицом к штрафной волгоградцев и выполнил передачу в центр, где Юсупову не позволили нанести выстрел по рамке защитники.

3' Футболисты "Ротора" на первых минутах установили контроль над мячом. Волгоградский коллектив провел атаку правым флангом, откуда Магомедов выполнил заброс в центр штрафной, где был только оборонцы "Иртыша".

2' Футболисты "Иртыша" вышли на футбольное поле в бело-синих цветах, а игроки "Ротора" предстали во всем синем у нас. Команды точно мы не будем с вами путать на газоне.