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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 4.
Иртыш Омск
1:0
Второй тайм: 81'
Ротор
0'
1:0
52' Гол
Лапшов Иван

Ход матча

52'
Лапшов Иван
1:0
Прогнозы 130
Иртыш Омск 29.2% (38)
X 33.8% (44)
Ротор 36.9% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иртыш Омск
Ничья
Ротор
2.20
5.70
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Иртыш Омск
Ротор

История личных встреч

Иртыш Омск
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Иртыш Омск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Разборов Андрей 2 0.5
Кудряшов Павел 1 0.25
Подоксёнов Сергей 1 0.25
Лапшов Иван 1 0.25
Шлеермахер Артур 1 0.25
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 1 0.25
Магомедов Рашид 1 0.25

Карточки

Иртыш Омск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Иртыш Омск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Иртыш Омск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Иртыш Омск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Муром - Иртыш Омск 0:3 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар Пермь - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0
Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6
Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0

Результаты матчей

Иртыш Омск
Ротор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Иртыш Омск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Спартак Кострома
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Велес Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
7.
Ротор
 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Авангард Курск
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Родина-2 Москва
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
Амкар Пермь
 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Текстильщик
 4 1 2 1 2 - 5 5
6.
Форте
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Металлург Липецк
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Салют
 4 1 0 3 4 - 4 3
9.
Чертаново
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Челябинск
 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Иртыш Омск
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Спартак Кострома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ротор
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Велес Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Муром
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Новосибирск
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Авангард Курск
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Форте
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Текстильщик
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Металлург Липецк
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Салют
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Чертаново
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Амкар Пермь
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Челябинск
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Ротор
 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
5.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Спартак Кострома
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Авангард Курск
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Челябинск
 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Текстильщик
 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Металлург Липецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
7.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 0 - 4 0
8.
Форте
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Салют
 2 0 0 2 0 - 3 0
10.
Чертаново
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Авангард Курск Имуллин Никита 2
Иртыш Омск Разборов Андрей 2
Форте Лаврищев Дмитрий 2
Весь список

Топ нарушителей
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Металлург Липецк Заботкин Михаил 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    81'
    Ахмеджанова подтолкнули соперника в центре поля. Много пауз и остановок стало в матче, и это явно не на руку волгоградской команде, которой нужно отыгрываться. 
  • 80'
    Гаджимурадов получил пас, прошел с правого края в центр и попытался выполнить навесную подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров снова не оказалось. 
  • 79'
    Да, совсем сошла на "нет" атакующая игра у нас. Не видно огня в глазах футболистов. Очень близки игроки "Иртыша" к тому, чтобы одержать победу в матче.
  • Опасный момент
    77'
    УХ! Гаджимурадов получил сейчас передачу от партнера, после чего нанес выстрел в дальний угол, но не сумел направить мяч в ворота. Снова в миллиметров со стойкой сфера прошла.
  • Замена
    76'
    Шлеермахер на поле вместо Юсупова на поле появился. Антипов также появился на футбольном газоне в стане "Иртыша". Подоксенов отправился отдыхать.
  • Фол, нарушение
    74'
    Подоксенов сейчас приобнял оппонента, после чего завалил его на газон. Повезло нарушителю, что судья в этой ситуации фол не зафиксировал. 
  • 73'
    Двойная замена готовится и в составе команды Валерия Петракова. Сейчас мы узнаем, кто у хозяев на футбольном газоне появится. 
  • Замена
    72'
    В составе "Ротора" замена снова произошла. Вместо Завезёна Родионов на футбольном поле появился. Около 23-24 минут у него будет на то, чтобы себя проявить наилучшим образом. 
  • Опасный момент
    70'
    МОМЕНТ! Едва не забил Юсупов, который у ворот соперника получил мяч после рикошета от ноги защитника. Наверняка пробивал уже в ближний угол футболист, но направил мяч рядом со стойкой!
  • 69'
    Ершов прокидывал мяч себе на ход, но слишком сильно он это сделал. По итогу сферу у него соперники отобрали, ведь действовали защитники очень решительно. 
  • Желтая карточка
    68'
    Юсупов за разговоры с арбитром был наказан карточкой желтого цвета. На повышенных тонах он начал разговаривать с судьей, за что и был наказан. 
  • Фол, нарушение
    67'
    В центре поля фол случился против игрока "Ротора". Гаджимурадов получает удар по ногам. Мяч останется у волгоградского коллектива.
  • Замена
    65'
    Свольский вместо Гордиенко на футбольном поле появляется в составе "Иртыша". Новая замена случилась в этом противостоянии.
  • Травма, повреждение
    64'
    Вроде как, попытался продолжить встречу Гордиенко, но опять лег он на газон. В итоге будет сделана замена в составе волгоградского коллектива.
  • Замена
    63'
    Арсентьев и Пелих появились на поле во время небольшой паузы. Камлашев и Зуйков отправились отдыхать за пределы поля. Разобрались с заменами.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      61'
      Волгоградцы пытаются сейчас атаковать по флангу, но Гордиенко в борьбе получает тычок в спину. Пока не может футболист встречу продолжить.
    • 60'
      Час отыграли футболисты на поле. Пока один гол забит в этом матче. После удара Лапшова. В последнее время наша игра стала слишком сумбурной. 
    • 59'
      Ахмеджанов только вышел на поле, как уже успел нанести удар по воротам соперника. Правда, далек он был от попадания сейчас. Мяч направил футболист выше цели метров на пять. 
    • Замена
      57'
      В составе "Иртыша" на поле Лаптев появился. Чушъялов отправился за пределы поля. Имел он желтую карточку, а потому решил от греха подальше убрать его Петраков. 
    • Замена
      56'
      Ахмеджанов также в составе "Ротора" появляется. Судя по всему, Воробьёв отправился отдыхать за пределы поля. Сразу двойная замена у гостей. 
    • Замена
      55'
      Магомедов покидает пределы поля в составе "Ротора". Умаров вместо него выходит. Эта замена строго по позиции. 
    • 54'
      Вот так, забивает "Иртыш", и теперь омичи будут делать все, чтобы увеличить свое преимущество над соперником. Начали хозяева лучше эту встречу и заслуженно вырвались вперед.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛАПШОВ! 1:0!
      С левого края последовала передача на линию вратарской. Лапшов набежал на этот навес и сумел в красивом стиле головой переправил сферу в ворота. Всего с пары метров!
    • Опасный момент
      51'
      МОМЕНТИЩЕ! Как мяч в ворота "Ротора" не влетает? Демьянов с левого края выполнил передачу на Разборова. Тот головой переправлял мяч в дальний угол, но попал в штангу. Далее каким-то чужом удалось сферу за пределы поля выбить защитнику. Угловой!
    • 50'
      Стандартное положение у ворот соперника подали игроки "Иртыша". С правого края пошла подача в центр штрафной, и на выходе забрал сферу в перчатки голкипер.
    • 49'
      В центре поля перекатывает мяч волгоградский коллектив. Пытаются гости выйти вперед, и даже имели по ходу первого тайма попадание в штангу, но гол забить не смогли. 
    • 47'
      Замен в перерыве, судя по всему, не случилось. В прежних составах на футбольное поле вернулись команды. Хотя разминка в перерыве велась активная. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло в матче в Омске пока не открыт. На табло горят нули.
    • Офсайд
      45'
      Офсайд в Гаджимурадова фиксирует главный арбитр встречи. Моментально реагируют судьи, которые останавливают игру ввиду явного "вне игры". 
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Классную подачу с правого края Демьянов выполнял в сторону дальней левой штанги. Лапшов там оторвался от соперника и головой попытался пробить по рамке противника. Не попал он точно по снаряду, а потому сфера рядом с левой стойкой пролетела! А ведь было очень опасно!
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму добавлено.
    • Фол, нарушение
      44'
      Штрафной удар заработали футболисты омичей. Готовятся хозяева исполнить стандартное положение. Это может быть очень опасно.
    • 43'
      Все в порядке с Гаджимурадовым, матч он продолжил. Ну, а в атаке снова пребывают игроки "Иртыша", которые действуют во второй половине тайме значительно интереснее соперника.
    • Фол, нарушение
      41'
      Гаджимурадову прилетел сзади удар по ногам. Остановка в нашей игре, и снова нужна небольшая пауза игроку "Ротора", который никак не придет в себя.
    • 40'
      Демьянов с левого края закручивал сферу в центр штрафной. На выходе уверенно сыграл голкипер волгоградцев, после чего ему помог и Шумских, который головой выбил мяч подальше от ворот. 
    • Угловой
      39'
      Угловой заработали футболисты "Иртыша". С левого края будет подано стандартное положение. Посмотрим, чем эта ситуация закончится. 
    • 37'
      Снова на грани офсайда получил мяч Юсупов. Пробивал он с 20-ти метров по рамке оппонента, но под него успел подкатиться защитник, который нейтрализовал угрозу.
    • 36'
      Юсупов на линии штрафной получил мяч, успел опустить его на газон и с разворота пробил по воротам соперника. Мяч пролетел в двух метрах от штанги, но Аверкиев все контролировал. 
    • 35'
      К счастью, все в порядке с футболистами. Вернулись они на футбольный газон и смогут встречу продолжить. Хотя, честно говоря, за обоих игроков было тревожно.
    • Травма, повреждение
      33'
      Полковников и Полетаев сейчас столкнулись в своей штрафной. Пошел вратарь хозяев на мяч, и почему-то помешал ему забрать сферу в перчатки партнер по команде. Едва противники травму не получили. 
    • 32'
      Довольно уверены в себе игроки "Иртыша", когда выходят на половину поля соперника. Понятное дело, что создать опасных моментов пока не удается, но в напряжении оборона оппонента находится гарантировано. 
    • 31'
      Потеряли в центре поля сейчас мяч игроки "Ротора", но не смог "Иртыш" организовать контратаку и довести дело до удара. Потеря.
    • 30'
      Подоксенов получил мяч на левом фланге, после чего чуть продвинулся с ним вперед и попытался вырезать навес на дальнюю штангу - его подача слишком сильной получилась. 
    • Судья
      28'
      Воробьёву досталось сейчас по уху. Экс-игрок "Ленинградца" получил удар локтем от соперника, но рефери не видел в этой ситуации фола. Странно, ведь судья находился в паре метров от эпизода.
    • 27'
      Под закрытой крышей играется эта встреча, так что никаких перерывов на водопой в этом поединке не предусмотрено. Отдохнут оппоненты и попьют водички уже в перерыве. 
    • Желтая карточка
      26'
      Снова фол... Это Демьянов в грубом подкате на левом фланге проехался по ноге Камлашеву, успевшему прокинуть сферу себе на ход. В руках рефери тут же появилась карточка желтого цвета. 
    • Штанга
      25'
      МОМЕНТИЩЕ! Там Полетаев так сыграл? Или штанга за голкипера заступилась? Со штрафного подали волгоградцы мяч в штрафную, и Зуйков, выпрыгнув в районе 11-метровой отметки, нанес прицельный выстрел головой в левый угол. Сфера угодила в штангу и вылетела в поле! Да, все-таки стойка спасла ворота хозяев!
    • Желтая карточка
      23'
      Ну вот! Чушъялов мои слова опроверг и Гаджимурадова на полном ходу снес оппонента на газон. Опорнику "Иртыша" была показана карточка желтого цвета. 
    • 22'
      По статистике фолов чуть впереди футболисты "Иртыша" - 4:3. В целом же матч не выглядит грубым. Оппоненты действуют весьма академично и на карточки пока не наиграли. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Зуйков на газоне оказался. Даже некоторое время футболист полежал на траве, но все же смог продолжить футбольный поединок. Все с ним в порядке. 
    • 20'
      Юсупов выиграл верх у соперника после подачи с правого края, но скидка в центр штрафной не получилась опасной. Мяч в руки вратарю прилетел. 
    • 19'
      Про опасные моменты пока не приходится нам говорить, ведь из попросту нет. Соперники время от времени стараются беспокоить друг друга фланговыми атаками, но не более того. 
    • Угловой
      17'
      Первый угловой подали с правого края футболисты "Иртыша". Навес с правого края пришел на ближнюю штангу, где Зуйков сыграл головой подальше от рамки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Шумских подтолкнул соперника на газон. Победитель Первой лиги в составе московского "Торпедо" действовал на грани нарушения правил и все-таки переступил ту самую черту, которая спровоцировала свисток рефери. 
    • Анонс
      15'
      "Иртыш", кстати говоря, вообще лидирует во Второй лиге А, и к этому поединку команда на первом месте подходила. "Ротор" же в середине турнирной таблице оказался. Зато южане не проиграли ни одного матча. Они все игры в этом сезоне свели к ничьим. 
    • 14'
      Без фолов пока работает защита "Иртыша", несмотря на тот факт, что атакующие ряды противника выглядят активно. Рано или поздно проблемы у хозяев все же возникнут в защите. 
    • Офсайд
      13'
      Судя по всему, у Гордиенко был офсайд на левом фланге. Получил он передачу пяткой от партнера, но забрался во "вне игры". Судья поднял флажок, остановив игру.
    • 12'
      Много фанатов у нас на стадионе и из Волгограда. Кто бы сомневался! Болельщики "Ротора" путешествуют с командой по всей России, где бы игра не проходила. 
    • 11'
      Ершов по правому флангу попытался рвануть к воротам соперника, но остановил его оппонент в подкате. Полковников подхватил снаряд и все же загрузил мяч в штрафную. Никитин головой выбивает мяч за боковую. 
    • 10'
      Гаджимурадов с левого края выполнял заброс на дальнюю штангу, после чего сыграл на выходе Полетаев. Снова кипер сыграл в сторону от рамки. Кулаками он выбил сферу за боковую линию.
    • 9'
      Не самый быстрый темп в нашей игре пока что. Соперники периодически владеют мячом в районе центрального круга, не особо быстро передвигаясь по периметру газона. 
    • 7'
      Воробьёв с правого края забрасывал мяч в штрафную омичей, но Полетаев прочитал траекторию полета снаряда, выйдя из рамки из забрав сферу в свои перчатки.
    • 6'
      Немало болельщиков сегодня пришло на арену, куда приехал сам волгоградский "Ротор", который еще недавно играл в Премьер-лиге, но затем дважды понизился в классе и оказался во Второй лиге А. 
    • 5'
      Разборов получил мяч на левом фланге, развернулся лицом к штрафной волгоградцев и выполнил передачу в центр, где Юсупову не позволили нанести выстрел по рамке защитники. 
    • 3'
      Футболисты "Ротора" на первых минутах установили контроль над мячом. Волгоградский коллектив провел атаку правым флангом, откуда Магомедов выполнил заброс в центр штрафной, где был только оборонцы "Иртыша".
    • 2'
      Футболисты "Иртыша" вышли на футбольное поле в бело-синих цветах, а игроки "Ротора" предстали во всем синем у нас. Команды точно мы не будем с вами путать на газоне.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча в Омске стартовала! Удачи соперникам на матче на арене "Красная звезда". Поехали!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители футбола! Сетевое издание LiveResult.Ru приветствует поклонников Второй лиги. В рамках поединка Второй лиги А России сыграют футболисты омского «Иртыша» и волгоградского «Ротора».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 130
    Иртыш Омск 29.2% (38)
    X 33.8% (44)
    Ротор 36.9% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иртыш Омск
    Ничья
    Ротор
    2.20
    5.70
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иртыш Омск 1:0 Ротор

    Исход игры
    Иртыш Омск
    29.2% (38)
    Ничья
    33.8% (44)
    Ротор
    36.9% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.61% (26)
    Меньше
    77.39% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    55.65% (64)
    Нет
    44.35% (51)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (39)
    1:0 Иртыш Омск
    18.5% (24)
    0:1 Ротор
    13.8% (18)
    1:2 Ротор
    11.5% (15)
    2:1 Иртыш Омск
    6.2% (8)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Ротор
    2.3% (3)
    2:0 Иртыш Омск
    1.5% (2)
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