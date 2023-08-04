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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 4.
Иртыш Омск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 46
Иртыш Омск 26.1% (12)
X 34.8% (16)
Ротор 39.1% (18)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Иртыш Омск
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Иртыш Омск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Разборов Андрей 2 0.67
Кудряшов Павел 1 0.33
Подоксёнов Сергей 1 0.33
Шлеермахер Артур 1 0.33
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 1 0.33
Магомедов Рашид 1 0.33

Карточки

Иртыш Омск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Иртыш Омск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Иртыш Омск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Иртыш Омск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Иртыш Омск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Муром - Иртыш Омск 0:3 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1
Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Челябинск - Иртыш Омск 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Тюмень - Иртыш Омск 2:2 Иртыш Омск - Новосибирск 1:0 Иртыш Омск - Носта 1:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 3:0 Зенит-Ижевск - Иртыш Омск 1:1 Амкар Пермь - Иртыш Омск 1:3 Иртыш Омск - Новосибирск 4:0 Иртыш Омск - Спартак Кострома 5:2 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Шинник - Иртыш Омск 1:4 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0
Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6
Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0

Результаты матчей

Иртыш Омск
Ротор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Иртыш Омск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Спартак Кострома
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Велес Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
7.
Ротор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Амкар Пермь
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Новосибирск
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Родина-2 Москва
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Металлург Липецк
 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Салют
 3 1 0 2 4 - 2 3
7.
Форте
 3 1 0 2 2 - 3 3
8.
Текстильщик
 3 0 2 1 1 - 5 2
9.
Челябинск
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Чертаново
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Спартак Кострома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Велес Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Муром
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Иртыш Омск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Родина-2 Москва
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Новосибирск
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Форте
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Металлург Липецк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Салют
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Текстильщик
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Амкар Пермь
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Челябинск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Чертаново
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Ротор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Спартак Кострома
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Авангард Курск
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Металлург Липецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Текстильщик
 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Челябинск
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Салют
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 0 - 4 0
9.
Форте
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Чертаново
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Иртыш Омск Разборов Андрей 2
Амкар Пермь Матюшенко Иван 2
Авангард Курск Мухин Евгений 2
Весь список

Топ нарушителей
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Металлург Липецк Заботкин Михаил 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иртыш Омск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 2 дня 6 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 46
    Иртыш Омск 26.1% (12)
    X 34.8% (16)
    Ротор 39.1% (18)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Иртыш Омск - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Иртыш Омск - Ротор

    Исход игры
    Иртыш Омск
    27.1% (13)
    Ничья
    33.3% (16)
    Ротор
    39.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (12)
    Меньше
    72.73% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:0 Иртыш Омск
    16.7% (8)
    0:1 Ротор
    14.6% (7)
    1:2 Ротор
    14.6% (7)
    2:1 Иртыш Омск
    8.3% (4)
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