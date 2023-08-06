Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шитов АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Смирнов ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
-
21 Кусков АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бадоев ХетагПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Ушахин ЛевЗащитник
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ахатов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Агеян МигранНападающий
-
Главный тренер: Халимбеков Арслан
История личных встреч
Велес Москва
Уфа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркисян Геворк
|1
|0.33
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мирошниченко Дмитрий
|1
|0.33
|Теняев Александр
|1
|0.33
|Хлебородов Иван
|1
|0.33
|Емельянов Данила
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Велес Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Велес Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Велес Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1
Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2
Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2
Уфа - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0
Результаты матчей
Велес Москва
Уфа
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Велес Москва
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|5.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|8.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|6.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Салют
|Максимчук Артур
|3
|Волга Ульяновск
|Махмутов Руслан
|2
|Авангард Курск
|Имуллин Никита
|2
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|2
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|2
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Муром
|Надольский Александр
|1
|Челябинск
|Першин Никита
|1
|Металлург Липецк
|Заботкин Михаил
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Уфа
Исход игры
Велес Москва
53.8% (57)
Ничья
31.1% (33)
Уфа
15.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
30% (30)
Меньше
70% (70)
Обе команды забьют
Да
57% (57)
Нет
43% (43)
Популярный счёт
1:0 Велес Москва
30.2% (32)
1:1 Ничья
26.4% (28)
2:1 Велес Москва
18.9% (20)
0:1 Уфа
4.7% (5)
1:2 Уфа
4.7% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:0 Велес Москва
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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