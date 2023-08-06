Первый тайм

14' Держат мяч игроки "Велеса", но пока без обострения. Защитники перекатывают мяч по своей половине и ищут момент для перевода игры в атаку.

13' Игроки "Велеса" держат мяч. Пытаются найти ключики к обороне "Уфы", но гости пока справляются с давлением, выбивая мяч в аут.

13' Попытка заброса со своей половины поля в сторону штрафной площади "Велеса". Неточно.

12' Игроки "Уфы" попытались провести быструю контратаку, но не удалось пройти центр поля.

11' "Велес" попытался провести быструю атаку, но защитникам удалось вынести мяч в аут.

10' Сфолили в атаке игроки "Уфы". Есть время передохнуть у "Велеса"