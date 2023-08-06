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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 4.
Велес Москва
0:0
Первый тайм: 12'
Уфа
0'
Прогнозы 109
Велес Москва 55% (60)
X 30.3% (33)
Уфа 14.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Уфа
3.10
3.55
2.20
Все Коэффициенты
Велес Москва
Уфа

История личных встреч

Велес Москва
Уфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркисян Геворк 1 0.33
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мирошниченко Дмитрий 1 0.33
Теняев Александр 1 0.33
Хлебородов Иван 1 0.33
Емельянов Данила 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Велес Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Велес Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Велес Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1
Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2
Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2
Уфа - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0

Результаты матчей

Велес Москва
Уфа

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Волга Ульяновск
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Велес Москва
 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
5.
Чайка Песчанокопское
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
7.
Ротор
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
8.
Уфа
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
9.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
10.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Авангард Курск
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Родина-2 Москва
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
Амкар Пермь
 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Текстильщик
 4 1 2 1 2 - 5 5
6.
Форте
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Металлург Липецк
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Салют
 4 1 0 3 4 - 4 3
9.
Чертаново
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Челябинск
 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 1:0 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка Песчанокопское
 0:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Велес Москва
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
7.
Уфа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Муром
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Новосибирск
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Авангард Курск
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Форте
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Текстильщик
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Металлург Липецк
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Салют
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Чертаново
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Амкар Пермь
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Челябинск
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Велес Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Уфа
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6.
Ротор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
7.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Динамо Брянск
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Чайка Песчанокопское
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волга Ульяновск
 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Авангард Курск
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Челябинск
 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Текстильщик
 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Металлург Липецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
7.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 0 - 4 0
8.
Форте
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Салют
 2 0 0 2 0 - 3 0
10.
Чертаново
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Авангард Курск Имуллин Никита 2
Иртыш Омск Разборов Андрей 2
Форте Лаврищев Дмитрий 2
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Металлург Липецк Заботкин Михаил 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Держат мяч игроки "Велеса", но пока без обострения. Защитники перекатывают мяч по своей половине и ищут момент для перевода игры в атаку.
  • 13'
    Игроки "Велеса" держат мяч. Пытаются найти ключики к обороне "Уфы", но гости пока справляются с давлением, выбивая мяч в аут.
  • 13'
    Попытка заброса со своей половины поля в сторону штрафной площади "Велеса". Неточно.
  • 12'
    Игроки "Уфы" попытались провести быструю контратаку, но не удалось пройти центр поля.
  • 11'
    "Велес" попытался провести быструю атаку, но защитникам удалось вынести мяч в аут.
  • 10'
    Сфолили в атаке игроки "Уфы". Есть время передохнуть у "Велеса"
  • 10'
    "Уфа" совершила хорошую атаку по левому флангу, но мяч после прострела не дошёл до нападающего. Отбились защитники "Велеса".
  • 9'
    Павел Карасев нарушил правила в центре поля. На поле возникла потасовка. Арбитрам пришлось вмешаться, чтобы успокоить игроков.
  • Первый тайм начался
    Стартовый свисток арбитра Юрия Карпова на стадионе «Авангард» прозвучал. Игра началась!
  • До матча
  • Доброго времени суток! Приветствуем вас на матче 4-го тура Второй лиги А «Велес» – «Уфа». Вместе с вами за ходом этой встречи буду следить я, Евгений Колоссов.
  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 109
Велес Москва 55% (60)
X 30.3% (33)
Уфа 14.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Уфа
3.10
3.55
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Москва 0:0 Уфа онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Уфа

Исход игры
Велес Москва
53.8% (57)
Ничья
31.1% (33)
Уфа
15.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
30% (30)
Меньше
70% (70)
Обе команды забьют
Да
57% (57)
Нет
43% (43)
Популярный счёт
1:0 Велес Москва
30.2% (32)
1:1 Ничья
26.4% (28)
2:1 Велес Москва
18.9% (20)
0:1 Уфа
4.7% (5)
1:2 Уфа
4.7% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:0 Велес Москва
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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