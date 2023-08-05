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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 4.
Велес Москва
 
Позже
Уфа
Прогнозы 11
Велес Москва 54.5% (6)
X 18.2% (2)
Уфа 27.3% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Велес Москва
Уфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркисян Геворк 1 0.33
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мирошниченко Дмитрий 1 0.33
Теняев Александр 1 0.33
Хлебородов Иван 1 0.33
Емельянов Данила 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Велес Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Велес Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Велес Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Балтика - Велес Москва 2:1
Велес Москва - Акрон 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2 Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2
Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2
Уфа - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0

Результаты матчей

Велес Москва
Уфа

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Велес Москва
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Спартак Кострома
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Велес Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
7.
Ротор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Амкар Пермь
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Новосибирск
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Родина-2 Москва
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Металлург Липецк
 4 1 1 2 1 - 4 4
6.
Салют
 3 1 0 2 4 - 2 3
7.
Форте
 3 1 0 2 2 - 3 3
8.
Чертаново
 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Текстильщик
 3 0 2 1 1 - 5 2
10.
Челябинск
 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Спартак Кострома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Велес Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Муром
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Иртыш Омск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Родина-2 Москва
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Новосибирск
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Форте
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Металлург Липецк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Салют
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Чертаново
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Амкар Пермь
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Текстильщик
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Челябинск
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Ротор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Спартак Кострома
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Авангард Курск
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Текстильщик
 2 0 1 1 1 - 5 1
5.
Металлург Липецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
6.
Челябинск
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Салют
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 0 - 4 0
9.
Форте
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Чертаново
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Иртыш Омск Разборов Андрей 2
Амкар Пермь Матюшенко Иван 2
Авангард Курск Мухин Евгений 2
Весь список

Топ нарушителей
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Металлург Липецк Заботкин Михаил 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2023, осталось 1 день 2 часа 38 минут.



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    • Прогнозы 11
    Велес Москва 54.5% (6)
    X 18.2% (2)
    Уфа 27.3% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Велес Москва - Уфа

    Исход игры
    Велес Москва
    50% (9)
    Ничья
    27.8% (5)
    Уфа
    22.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (6)
    Меньше
    62.5% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (10)
    Нет
    37.5% (6)
    Популярный счёт
    1:0 Велес Москва
    27.8% (5)
    2:1 Велес Москва
    22.2% (4)
    1:1 Ничья
    22.2% (4)
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    Уфа
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