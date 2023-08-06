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  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Шрусбери Таун
Прогнозы 43
Лидс 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Шрусбери Таун 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Шрусбери Таун
1.40
5.10
8.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лидс
Шрусбери Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0
Шрусбери Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шрусбери Таун - Челтенем 1:0 Шрусбери Таун - Ноттс Каунти 1:1 Стаурбридж - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Ковентри 1:1
Вест Бромвич - Шрусбери Таун 3:1 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 1:0 Шрусбери Таун - Бристоль Роверс 2:1 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Болтон - Шрусбери Таун 1:0 Шрусбери Таун - Плимут 1:2 Шрусбери Таун - Портсмут 1:1 Барнсли - Шрусбери Таун 2:1 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 0:3 Чарльтон - Шрусбери Таун 6:0 Ипсвич - Шрусбери Таун 2:0 Шрусбери Таун - Моркам 3:1 Питерборо Юнайтед - Шрусбери Таун 2:1 Дерби - Шрусбери Таун 2:2 Шрусбери Таун - Уиком 2:0 Аккрингтон - Шрусбери Таун 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Шрусбери Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 43
    Лидс 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Шрусбери Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Шрусбери Таун
    1.40
    5.10
    8.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Шрусбери Таун онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс - Шрусбери Таун

    Исход игры
    Лидс
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Шрусбери Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Лидс
    43.2% (19)
    2:1 Лидс
    25% (11)
    1:0 Лидс
    13.6% (6)
    3:1 Лидс
    6.8% (3)
    4:1 Лидс
    4.5% (2)
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