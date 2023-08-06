Тур: 1. Стадион: Элланд Роуд.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Лидс
Шрусбери Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лидс - Кардифф Сити 2:2 Хартс - Лидс 0:1 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Лидс - Монако 0:2
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Вест Хэм - Лидс 3:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0
Шрусбери Таун
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шрусбери Таун - Челтенем 1:0 Шрусбери Таун - Ноттс Каунти 1:1 Стаурбридж - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Ковентри 1:1
Вест Бромвич - Шрусбери Таун 3:1 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 1:0 Шрусбери Таун - Бристоль Роверс 2:1 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Болтон - Шрусбери Таун 1:0 Шрусбери Таун - Плимут 1:2 Шрусбери Таун - Портсмут 1:1 Барнсли - Шрусбери Таун 2:1 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 0:3 Чарльтон - Шрусбери Таун 6:0 Ипсвич - Шрусбери Таун 2:0 Шрусбери Таун - Моркам 3:1 Питерборо Юнайтед - Шрусбери Таун 2:1 Дерби - Шрусбери Таун 2:2 Шрусбери Таун - Уиком 2:0 Аккрингтон - Шрусбери Таун 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс - Шрусбери Таун
Исход игры
Лидс
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Шрусбери Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 Лидс
43.2% (19)
2:1 Лидс
25% (11)
1:0 Лидс
13.6% (6)
3:1 Лидс
6.8% (3)
4:1 Лидс
4.5% (2)
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