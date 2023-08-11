Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

40' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

39' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Трехо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Баба Иддрису не смог попасть в створ ударом издали

37' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Оооо... вот это был удар! Суарес Луис III должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Акиеме Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Оооо... вот это был удар! Баба Иддрису должен был забить с этой позиции.

30' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Г О О О О О Л - Нтекья Ранди из команды Райо Вальекано забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Диего Марино прыгнул не в ту сторону.

25' Робертоне Лукас пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

23' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О О Л - Паласон Иси из команды Райо Вальекано забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Диего Марино прыгнул не в ту сторону.

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эмбарба Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Альмерия

11' Паласон Иси решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Largie Ramazani задерживает мяч рукой

7' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

7' Мариньо Диего взял и забрал мяч на выходе

6' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Альмерия

3' Largie Ramazani из команды Альмерия фолит на Валентин Оскар , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

3' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола