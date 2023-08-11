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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
0:2
Перерыв
Райо Вальекано
0'
0:1
20' Пенальти
Паласон Иси
0:2
28' Пенальти
Нтекья Ранди
40' Желтая карточка
Лопес Унаи

Ход матча

20'
0:1
Паласон Иси
28'
0:2
Нтекья Ранди
40'
 
Лопес Унаи

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 127
Альмерия 35.4% (45)
X 43.3% (55)
Райо Вальекано 21.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Райо Вальекано
32.00
8.50
3.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мариньо
Диего
17
Посо
Алехандро
3
Гонсалес
Эдгар
22
Бабич
Срджан
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
5
Робертоне
Лукас
14
Лазаро
7
Рамазани
Ларжи
10
Эмбарба
Адриан
9
Суарес
Луис
III
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Лежён
Флорьян
5
Эрнандес
Аридане
12
Эспино
Альфонсо
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
Альмерия
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Райо Вальекано

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
1:0
КК
0:2
С
3:0
П
2:0
П
0:1
П
3:1
П
0:1
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.35
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
109

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 1 (1) 1
Нтекья Ранди 1 (1) 1

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 1 0

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Райо Вальекано Паласон Иси 1
Райо Вальекано Нтекья Ранди 1
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Лопес Унаи 1
Весь список
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    Прогнозы 127
    Альмерия 35.4% (45)
    X 43.3% (55)
    Райо Вальекано 21.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Райо Вальекано
    32.00
    8.50
    3.03
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Альмерия
    35.4% (45)
    Ничья
    43.3% (55)
    Райо Вальекано
    21.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (82)
    Нет
    29.91% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (48)
    1:0 Альмерия
    17.3% (22)
    1:2 Райо Вальекано
    11% (14)
    2:1 Альмерия
    11% (14)
    0:1 Райо Вальекано
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Альмерия
    2.4% (3)
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    Райо Вальекано
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