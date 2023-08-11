Тур: 1. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Альберола Хавьер
0:2
Перерыв
Ход матча
20'
0:1
28'
0:2
40'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бабич
Срджан
14
Лазаро
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
11
Нтекья
Ранди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Морено ХорхеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Райо Вальекано
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед
17 матчей
35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Среднее время на гол
67
144
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.35
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
109
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|1 (1)
|1
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|1
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|1
|0
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0
|Команда
|И
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|0:2
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|Команда
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|Команда
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Райо Вальекано
|Паласон Иси
|1
|Райо Вальекано
|Нтекья Ранди
|1
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:2 Райо Вальекано
Исход игры
Альмерия
35.4% (45)
Ничья
43.3% (55)
Райо Вальекано
21.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
70.09% (82)
Нет
29.91% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (48)
1:0 Альмерия
17.3% (22)
1:2 Райо Вальекано
11% (14)
2:1 Альмерия
11% (14)
0:1 Райо Вальекано
7.1% (9)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Альмерия
2.4% (3)
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