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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 14837 Главный судья: Альберола Хавьер
Альмерия
0:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
20' Пенальти
Паласон Иси
0:2
28' Пенальти
Нтекья Ранди
40' Желтая карточка
Лопес Унаи
51' Желтая карточка
Гарсия Альваро
65' Желтая карточка
Рамазани Ларжи
65' Желтая карточка
Валентин Оскар
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Паласон Иси
28'
0:2
Нтекья Ранди
40'
 
Лопес Унаи
46'
 
Сисс Пате
Лопес Унаи
46'
Аррибас Серхио
Лазаро
 
51'
 
Гарсия Альваро
63'
 
Санчес Сальвадор
Трехо Оскар
65'
Рамазани Ларжи
 
65'
 
Валентин Оскар
66'
Пубиль Марк
Посо Алехандро
 
77'
Мелеро Гонсало
Баба Иддрису
 
78'
Лопи Дион
Робертоне Лукас
 
82'
 
Фалькао Радамель
Нтекья Ранди
83'
Марко Милованович
Рамазани Ларжи
 
86'
 
Мендес Диего
Валентин Оскар
86'
 
Чаваррия Пеп
Гарсия Альваро

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 25
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 479 Количество передач 328
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 127
Альмерия 35.4% (45)
X 43.3% (55)
Райо Вальекано 21.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мариньо
Диего
17
Посо
Алехандро
3
Гонсалес
Эдгар
22
Бабич
Срджан
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
5
Робертоне
Лукас
14
Лазаро
7
Рамазани
Ларжи
10
Эмбарба
Адриан
9
Суарес
Луис
III
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Лежён
Флорьян
5
Эрнандес
Аридане
12
Эспино
Альфонсо
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
Альмерия
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Райо Вальекано

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
1:0
КК
0:2
С
3:0
П
2:0
П
0:1
П
3:1
П
0:1
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.35
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
109

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 1 (1) 1
Нтекья Ранди 1 (1) 1

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Валентин Оскар 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Альмерия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0

Результаты матчей

Альмерия
Райо Вальекано

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Севилья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Севилья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Севилья
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Райо Вальекано Паласон Иси 1
Райо Вальекано Нтекья Ранди 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Ракитич Иван 1
Райо Вальекано Лопес Унаи 1
Райо Вальекано Гарсия Альваро Ривера 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Райо Вальекано Валентин Оскар 1
Весь список
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    Прогнозы 127
    Альмерия 35.4% (45)
    X 43.3% (55)
    Райо Вальекано 21.3% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Альмерия
    35.4% (45)
    Ничья
    43.3% (55)
    Райо Вальекано
    21.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (82)
    Нет
    29.91% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (48)
    1:0 Альмерия
    17.3% (22)
    1:2 Райо Вальекано
    11% (14)
    2:1 Альмерия
    11% (14)
    0:1 Райо Вальекано
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Альмерия
    2.4% (3)
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