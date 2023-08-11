Посчитал судья, что Ламела сейчас сфолил в атаке. Не согласен с этим сам Эрик. Публика также крайне возмущена. Все полагают, что судейская бригада допустила ошибку.

Окампос! Классную атаку разогнали севильцы. Справа ушел к углу Лукас, который пробил в ближний правый угол, но в ворота не попал игрок хозяев.

Габриэль в грубой манере фолит против Эн-Несири, крайне недовольны фанаты решением рефери проигнорировать этот эпизод на предмет желтой карточки.

Угловой удар на левом фланге заработала "Валенсия", стал он первым для команды гостей. Последовала подача на Дуро на правый край, где затылком 9-й номер гостей пробил правее цели.

В прошлом сезоне в 30-ти играх за "Валенсию" Дуро забил всего 1 гол. Но тогда за "летучих мышей" играли Кавани и Клюйверт, которые уверенно штамповали мячи. Но никак не Уго, который и в этом сезоне пока не настроен забивать.

Глубокий вечер уже стоит в Севилье, но столбик термометра показывает порядка 35 градусов по шкале Цельсия. Представить только, как игроки в таких условиях играют...

Теперь уже Гудель получает карточку желтого цвета за фол в центре поля. Явно отмахнулся он от соперника, после чего увидел перед собой желтый свет. Фол, граничащий с красной карточкой.

А тут уже Дуро вынудил Баде нарушить правила в центре поля. Мне кажется, что уже на свою карточку желтого цвета давно наиграл футболист "Севильи".

Навас без фола в центре поля отобрал мяч, отдал на Окампоса, который не смог протащить мяч на себе, получив четкий и уверенный подкат в ногу.

А тут Эн-Несири вырвался на оперативный простор, но не смог пройти Мамардашвили. Вратарь сыграл кулаком в мяч, отобрав мяч у соперника. Чуть позже прозвучал свисток. Был, как оказалось, офсайд.

Паулиста сфолил против Эн-Несири. Снова прозвучал у нас свисток, рефери зафиксировал нарушение правил. Остановок в матче огромное количество.

Гидропаузу сейчас объявляет Санчес Мартинес. Особенно жарко сегодня в Севилье. Самый юг Испании, что вы хотите. Но даже позднее начало игры не спасет от жары и духоты, которые имеют место быть в этом великолепном и живописном городе.

Вернулись на поле соперники. Показали нам с графикой офсайд, который был у Эн-Несири, и по факту вовсе не оказался офсайдом. Арбитры то ошиблись!

Эрик Ламела показывал всем своим видом, что против него правила были нарушены, но судья не поверил Эрику, посчитав, что тот придумывает.

МОМЕНТ! Диего Лопес оказался у "Валенсии" на острие. Перес на него с правого края после обводки Акуньи выдал, и игрок атаки "летучих мышей" попал в сетку ворот соперника, но с внешней стороны.

26' "Севилья" подала штрафной с правого края. Последовал навес в центр штрафной, где Дьякаби до мяча добрался первым, выбив сферу подальше от рамки.

24' Третий в матче угловой заработала "Севилья". С левого края Акунья подал слишком сильно, и Сусо в борьбе с двумя защитниками не сумел нанести прицельный удар по воротам.

23' МОМЕНТ! Эн-Несири сейчас после подачи с правого края наносил удар по воротам - мяч в руках голкипера "Валенсии" сейчас оказался.

22' Середина первого тайма идет в нашем матче. Навас сыграл пяткой на Окампоса, которого прессинговали сразу трое игроков. Лукасу пришлось с мячом отойти в центр поля.

20' Немало фанатов сегодня пришло на стадион "Рамон Санчес Писхуан". Но арена не заполнена на все 100%, хотя со стороны может показаться обратное.

19' Да, пока вообще не впечатляет команда гостей, да и Дьякаби явно из игры выпадает. Есть в его пассиве уже карточка желтого цвета, а также ряд некачественных передач на партнеров по команде.

18' Как-то не может разогнаться сейчас "Севилья". Дьякаби у гостей же пасовал на левый фланг, но в простой ситуации не смог отдать передачу на партнера.

16' Разгораются страсти на поле. Озкаджар огрел по лицу Окампосу сейчас. В итоге в руках рефери уже третья карточка в матче появилась. Так и до удаления нам доиграться недолго.

15' По проценту владения мячом чуть лучше ситуация у "Севильи", которая ведет по этому показателю - 61% против 39%. Весьма неплохо севильцы эту встречу начинают.