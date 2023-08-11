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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Севилья
0:0
Первый тайм: 45+'
Валенсия
0'
10' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
15' Желтая карточка
Ракитич Иван
16' Желтая карточка
Озкаджар Дженк
45' Желтая карточка
Гудель Неманья

Ход матча

10'
 
Дьякаби Муктар
15'
Ракитич Иван
 
16'
 
Озкаджар Дженк
45'
Гудель Неманья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 129
Севилья 79.8% (103)
X 14% (18)
Валенсия 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Валенсия
2.33
3.50
4.56
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
7
Сусо
Хесус
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
25
Мамардашвили
Георгий
5
Габриэль
Паулиста
4
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
12
Корреа
Тьерри
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
10
Алмейда
Андре
IV
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
Севилья
4-2-3-1
Валенсия
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Валенсия

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

50%
20%
30%
20 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
10 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
КК
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
1:1
П
0:2
П
4:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:0
П
0:0
П
3:1
П
4:3
П
2:0
П
1:2
КК
2:1
КК
1:0
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
2:1
П
2:0
ТМС
2:0
П
3:1
КК
2:1
КК
3:2
П
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.57
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.63
0.62

Среднее время на гол

55
145

Всего голов

64
31

Голов в среднем за матч

1.6
0.78

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

56
116

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1
Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1
Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Севилья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Севилья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Севилья
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Райо Вальекано Паласон Иси 1
Райо Вальекано Нтекья Ранди 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Ракитич Иван 1
Райо Вальекано Лопес Унаи 1
Райо Вальекано Гарсия Альваро Ривера 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Райо Вальекано Валентин Оскар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Теперь уже Гудель получает карточку желтого цвета за фол в центре поля. Явно отмахнулся он от соперника, после чего увидел перед собой желтый свет. Фол, граничащий с красной карточкой. 
  • 44'
    Глубокий вечер уже стоит в Севилье, но столбик термометра показывает порядка 35 градусов по шкале Цельсия. Представить только, как игроки в таких условиях играют...
  • 42'
    В прошлом сезоне в 30-ти играх за "Валенсию" Дуро забил всего 1 гол. Но тогда за "летучих мышей" играли Кавани и Клюйверт, которые уверенно штамповали мячи. Но никак не Уго, который и в этом сезоне пока не настроен забивать. 
  • Угловой
    41'
    Угловой удар на левом фланге заработала "Валенсия", стал он первым для команды гостей. Последовала подача на Дуро на правый край, где затылком 9-й номер гостей пробил правее цели. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Габриэль в грубой манере фолит против Эн-Несири, крайне недовольны фанаты решением рефери проигнорировать этот эпизод на предмет желтой карточки. 
  • Опасный момент
    39'
    Окампос! Классную атаку разогнали севильцы. Справа ушел к углу Лукас, который пробил в ближний правый угол, но в ворота не попал игрок хозяев. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Посчитал судья, что Ламела сейчас сфолил в атаке. Не согласен с этим сам Эрик. Публика также крайне возмущена. Все полагают, что судейская бригада допустила ошибку. 
  • Опасный момент
    36'
    МОМЕНТ! Диего Лопес оказался у "Валенсии" на острие. Перес на него с правого края после обводки Акуньи выдал, и игрок атаки "летучих мышей" попал в сетку ворот соперника, но с внешней стороны.
  • 35'
    Эрик Ламела показывал всем своим видом, что против него правила были нарушены, но судья не поверил Эрику, посчитав, что тот придумывает. 
  • 34'
    Вернулись на поле соперники. Показали нам с графикой офсайд, который был у Эн-Несири, и по факту вовсе не оказался офсайдом. Арбитры то ошиблись!
  • 32'
    Гидропаузу сейчас объявляет Санчес Мартинес. Особенно жарко сегодня в Севилье. Самый юг Испании, что вы хотите. Но даже позднее начало игры не спасет от жары и духоты, которые имеют место быть в этом великолепном и живописном городе. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Паулиста сфолил против Эн-Несири. Снова прозвучал у нас свисток, рефери зафиксировал нарушение правил. Остановок в матче огромное количество. 
  • Офсайд
    30'
    А тут Эн-Несири вырвался на оперативный простор, но не смог пройти Мамардашвили. Вратарь сыграл кулаком в мяч, отобрав мяч у соперника. Чуть позже прозвучал свисток. Был, как оказалось, офсайд.
  • 28'
    Навас без фола в центре поля отобрал мяч, отдал на Окампоса, который не смог протащить мяч на себе, получив четкий и уверенный подкат в ногу. 
  • Фол, нарушение
    27'
    А тут уже Дуро вынудил Баде нарушить правила в центре поля. Мне кажется, что уже на свою карточку желтого цвета давно наиграл футболист "Севильи". 
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    • 26'
      "Севилья" подала штрафной с правого края. Последовал навес в центр штрафной, где Дьякаби до мяча добрался первым, выбив сферу подальше от рамки.
    • Угловой
      24'
      Третий в матче угловой заработала "Севилья". С левого края Акунья подал слишком сильно, и Сусо в борьбе с двумя защитниками не сумел нанести прицельный удар по воротам.
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Эн-Несири сейчас после подачи с правого края наносил удар по воротам - мяч в руках голкипера "Валенсии" сейчас оказался. 
    • 22'
      Середина первого тайма идет в нашем матче. Навас сыграл пяткой на Окампоса, которого прессинговали сразу трое игроков. Лукасу пришлось с мячом отойти в центр поля. 
    • 20'
      Немало фанатов сегодня пришло на стадион "Рамон Санчес Писхуан". Но арена не заполнена на все 100%, хотя со стороны может показаться обратное. 
    • 19'
      Да, пока вообще не впечатляет команда гостей, да и Дьякаби явно из игры выпадает. Есть в его пассиве уже карточка желтого цвета, а также ряд некачественных передач на партнеров по команде. 
    • 18'
      Как-то не может разогнаться сейчас "Севилья". Дьякаби у гостей же пасовал на левый фланг, но в простой ситуации не смог отдать передачу на партнера. 
    • Желтая карточка
      16'
      Разгораются страсти на поле. Озкаджар огрел по лицу Окампосу сейчас. В итоге в руках рефери уже третья карточка в матче появилась. Так и до удаления нам доиграться недолго. 
    • 15'
      По проценту владения мячом чуть лучше ситуация у "Севильи", которая ведет по этому показателю - 61% против 39%. Весьма неплохо севильцы эту встречу начинают. 
    • Желтая карточка
      14'
      Последователен Хосе Санчес Мартинес. Ракитич ударил в колено Пепелу. Желтая карточка и хорвату прилетела. По карточке уже команды схлопотали. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Да, немало фолов у нас на старте матча. Ламела теперь тактический фол в центре поля совершает. Снова у нас пауза и долгие беседы с рефери. 
    • Желтая карточка
      11'
      На непрофильной для себя позиции смог чуть больше 10 минут отыграть Дьякаби. В итоге сбил он Окампоса в центре поля, получив в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • 10'
      10 минут позади. Начала отлично встречу "Валенсия", но сейчас целиком и полностью отдали инициативу гости. Высокий прессинг "нервионцев" делает свое темное дело.
    • Опасный момент
      8'
      Два угловых в итоге подали хозяева. Акунья во втором эпизоде пробивал по воротам соперника. Рядом с правой стойкой он направил снаряд. Голевой момент!
    • Угловой
      7'
      Снова севильцы в обороне сейчас сыграли. Перешли они из обороны в атаку. Ламела с левого края простреливал мяч на ближнюю штангу, где защитник успел опередить Эн-Несири, выбив сферу на угловой. 
    • 6'
      Больше 5 минут соперники уже отыграли на футбольном поле. У нас же Эн-Несири у хозяев попытался нанести удар по воротам соперника - мяч полетел выше ворот!
    • 4'
      Над "стенкой" в итоге мяч направлял 14-й номер гостей, но вместе с футбольным защитным построением он перебросил и ворота. Не повезло футболисту. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Диего Лопес теперь оказывается на газоне у "Валенсии". Опасный стандарт зарабатывают "летучие мыши". Исполнять стандарт будет капитан - Хосе Гайя.
    • Фол, нарушение
      2'
      Баде грубовато прошелся по ноге Дьякаби. Впору было показать карточку желтого цвета игроку "Севильи", но рефери решил его пожалеть и санкции применять не стал. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    80% (104)
    Ничья
    13.8% (18)
    Валенсия
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    46.9% (61)
    1:0 Севилья
    20% (26)
    1:1 Ничья
    11.5% (15)
    2:0 Севилья
    3.8% (5)
    1:2 Валенсия
    3.1% (4)
    3:2 Севилья
    1.5% (2)
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    Валенсия
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