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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 48
Севилья 81.3% (39)
X 16.7% (8)
Валенсия 2.1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Валенсия
2.24
3.60
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Севилья
Валенсия

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

50%
20%
30%
20 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
10 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
КК
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
1:1
П
0:2
П
4:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:1
ЛЕ
3:1
ЛЕ
2:0
П
0:0
П
3:1
П
4:3
П
2:0
П
1:2
КК
2:1
КК
1:0
П
1:0
П
0:1
П
2:0
П
2:1
П
2:0
ТМС
2:0
П
3:1
КК
2:1
КК
3:2
П
0:0
ПД
1:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.57
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

1.63
0.62

Среднее время на гол

55
145

Всего голов

64
31

Голов в среднем за матч

1.6
0.78

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

56
116

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1
Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1
Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Севилья 81.3% (39)
    X 16.7% (8)
    Валенсия 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Валенсия
    2.24
    3.60
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья - Валенсия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    81.3% (39)
    Ничья
    16.7% (8)
    Валенсия
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    60.4% (29)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    1:0 Севилья
    12.5% (6)
    2:0 Севилья
    4.2% (2)
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