Тур: 1. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Севилья
Валенсия
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
50%
20%
30%
20 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
10 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.57
0.95
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.63
0.62
Среднее время на гол
55
145
Всего голов
64
31
Голов в среднем за матч
1.6
0.78
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
56
116
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1
Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1
Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Исход игры
Севилья
81.3% (39)
Ничья
16.7% (8)
Валенсия
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
2:1 Севилья
60.4% (29)
1:1 Ничья
16.7% (8)
1:0 Севилья
12.5% (6)
2:0 Севилья
4.2% (2)
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