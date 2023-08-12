Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Лас-Пальмас имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка

51' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

49' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

48' Кардона Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Рамирес Сандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Мурики Ведат не выполнил пенальти должным образом. Сводбодный удар!

41' Мурики Ведат не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

41' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Мурики Ведат пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

41' После проверки VAR судья не изменил решения - Мальорка пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мальорка

39' Родригес Кирьян получил желтую карточку от судьи

39' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лемос Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

30' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Команда Лас-Пальмас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' 'Г О О О О О Л - Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас забил правой с пенальти! Предраг Райкович решил остаться по центру ворот.'

28' Копете Хосе получил желтую карточку от судьи

28' После проверки VAR судья изменил решение - Лас-Пальмас пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лас-Пальмас

26' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Рамирес Сандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

23' Ману Морланес не смог попасть в створ ударом издали

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Родригес Даниэль I нанес удар в каркас ворот!

22' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

20' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

18' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

17' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

12' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

3' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Маффео Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля