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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Victor Garcia
Лас-Пальмас
1:1
Второй тайм: 84'
Мальорка
0'
28' Желтая карточка
Копете Хосе
1:0
29' Пенальти
Виера Хонатан
39' Желтая карточка
Родригес Кирьян
1:0
41' Не забитый пенальти
Мурики Ведат
53' Желтая карточка
Маскарель Омар
1:1
70' Гол
Раильо Антонио

Ход матча

28'
 
Копете Хосе
29'
Виера Хонатан
1:0
39'
Родригес Кирьян
 
41'
1:0
Мурики Ведат
46'
 
Дардер Серхи
Гонсалес Джованни
46'
 
Раильо Антонио
Копете Хосе
53'
 
Маскарель Омар
60'
 
Саму Кошта
Маскарель Омар
60'
 
Ларин Кайл
Дьедью Амат
64'
Кардона Серхи
Синкгравен Дэйли
 
64'
Мунир Эль-Хаддади
Кардона Марк
 
70'
1:1
Раильо Антонио
(Дардер Серхи)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 368 Количество передач 111
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 121
Лас-Пальмас 34.7% (42)
X 43.8% (53)
Мальорка 21.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Мальорка
5.20
4.20
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
14
Лемос
Альваро
23
Коко
Сауль
4
Суарес
Алехандро
18
Синкгравен
Дэйли
21
Виера
Хонатан
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
9
Рамирес
Сандро
19
Кардона
Марк
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
Лас-Пальмас
4-5-1
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Мальорка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
КК
0:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
67

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 1 (1) 1
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 1 0
Копете Хосе 1 0

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Малага 2:2 ФК Андорра - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Понферрадина 2:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1
Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лас-Пальмас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мальорка
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальорка
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мальорка
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лас-Пальмас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Севилья Гудель Неманья 1
Жирона Гутьеррес Мигель 1
Весь список
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    Прогнозы 121
    Лас-Пальмас 34.7% (42)
    X 43.8% (53)
    Мальорка 21.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Мальорка
    5.20
    4.20
    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Мальорка

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    34.7% (42)
    Ничья
    43.8% (53)
    Мальорка
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.12% (32)
    Меньше
    72.88% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (50)
    1:0 Лас-Пальмас
    18.2% (22)
    1:2 Мальорка
    12.4% (15)
    2:1 Лас-Пальмас
    10.7% (13)
    0:1 Мальорка
    7.4% (9)
    2:0 Лас-Пальмас
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Лас-Пальмас
    Мальорка
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