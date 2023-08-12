Тур: 1. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Victor Garcia
1:1
Второй тайм: 84'
0'
28' Желтая карточкаКопете Хосе
1:0
29' ПенальтиВиера Хонатан
39' Желтая карточкаРодригес Кирьян
1:0
41' Не забитый пенальтиМурики Ведат
53' Желтая карточкаМаскарель Омар
1:1
70' ГолРаильо Антонио
Ход матча
28'
29'
1:0
39'
41'
1:0
53'
70'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
368 Количество передач 111
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
12
Луаодис
Энзо
19
Кардона
Марк
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
История личных встреч
Лас-Пальмас
Мальорка
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
67
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|1 (1)
|1
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Малага 2:2 ФК Андорра - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Понферрадина 2:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1
Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1
|Жирона
|Довбик Артём
|1
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Ракитич Иван
|1
|Жирона
|Стуани Кристиан
|1
|Севилья
|Гудель Неманья
|1
|Жирона
|Гутьеррес Мигель
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Мальорка
Исход игры
Лас-Пальмас
34.7% (42)
Ничья
43.8% (53)
Мальорка
21.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
27.12% (32)
Меньше
72.88% (86)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (50)
1:0 Лас-Пальмас
18.2% (22)
1:2 Мальорка
12.4% (15)
2:1 Лас-Пальмас
10.7% (13)
0:1 Мальорка
7.4% (9)
2:0 Лас-Пальмас
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!