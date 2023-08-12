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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Victor Garcia
Лас-Пальмас
1:1
Конец матча
Мальорка
0'
28' Желтая карточка
Копете Хосе
1:0
29' Пенальти
Виера Хонатан
39' Желтая карточка
Родригес Кирьян
1:0
41' Не забитый пенальти
Мурики Ведат
53' Желтая карточка
Маскарель Омар
1:1
70' Гол
Раильо Антонио
84' Желтая карточка
Луаодис Энзо
84' Желтая карточка
Лемос Альваро
90'+7

Ход матча

28'
 
Копете Хосе
29'
Виера Хонатан
1:0
39'
Родригес Кирьян
 
41'
1:0
Мурики Ведат
46'
 
Дардер Серхи
Гонсалес Джованни
46'
 
Раильо Антонио
Копете Хосе
53'
 
Маскарель Омар
60'
 
Саму Кошта
Маскарель Омар
60'
 
Ларин Кайл
Дьедью Амат
64'
Кардона Серхи
Синкгравен Дэйли
 
64'
Мунир Эль-Хаддади
Кардона Марк
 
70'
1:1
Раильо Антонио
(Дардер Серхи)
84'
Луаодис Энзо
 
84'
Лемос Альваро
 
85'
 
Льябрес Хавьер
Ману Морланес
86'
Мфулу Оменуке
Родригес Кирьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 602 Количество передач 254
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лас-Пальмас 34.7% (42)
X 43.8% (53)
Мальорка 21.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
14
Лемос
Альваро
23
Коко
Сауль
4
Суарес
Алехандро
18
Синкгравен
Дэйли
21
Виера
Хонатан
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
9
Рамирес
Сандро
19
Кардона
Марк
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
24
Вальент
Мартин
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
Лас-Пальмас
4-5-1
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Мальорка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
КК
0:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
67

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 1 (1) 1
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раильо Антонио 1 1
Дардер Серхи 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Альваро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 1 0
Копете Хосе 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0
Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Малага 2:2 ФК Андорра - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Понферрадина 2:0
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1
Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Мальорка

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Атлетик Б
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Атлетик Б
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Атлетик Б Муньяин Икер 1
Севилья Гудель Неманья 1
Весь список
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    Прогнозы 121
    Лас-Пальмас 34.7% (42)
    X 43.8% (53)
    Мальорка 21.5% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Мальорка

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    34.7% (42)
    Ничья
    43.8% (53)
    Мальорка
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.12% (32)
    Меньше
    72.88% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (50)
    1:0 Лас-Пальмас
    18.2% (22)
    1:2 Мальорка
    12.4% (15)
    2:1 Лас-Пальмас
    10.7% (13)
    0:1 Мальорка
    7.4% (9)
    2:0 Лас-Пальмас
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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