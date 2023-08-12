  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Атлетик Б
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 142
Атлетик Б 2.1% (3)
X 12% (17)
Реал Мадрид 85.9% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
3.50
3.60
2.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
30
Гомес
Унаи
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
20
Гарсия
Франсиско
III
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
12
Камавинга
Эдуардо
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-1-2-1-2

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

35 матчей

11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

2.9%
34.3%
62.8%
1 победа 12 ничьих 22 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
КК
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.56
0.88

Среднее время на гол

162
102

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

2.88
1.61

Среднее время на гол

31
55

Всего голов

59
44

Голов в среднем за матч

1.69
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
71

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0
Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лас-Пальмас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мальорка
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лас-Пальмас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальорка
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мальорка
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лас-Пальмас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Мальорка Раильо Антонио 1
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Жирона Довбик Артём 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Жирона Стуани Кристиан 1
Севилья Гудель Неманья 1
Жирона Гутьеррес Мигель 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура испанской Ла Лиги, в котором в Бильбао местный "Атлетик" примет в гости с мадридским "Реалом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 10 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 142
Атлетик Б 2.1% (3)
X 12% (17)
Реал Мадрид 85.9% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
3.50
3.60
2.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Мадрид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

Исход игры
Атлетик Б
2.1% (3)
Ничья
12% (17)
Реал Мадрид
85.9% (122)
Тотал 2.5
Больше
69.49% (82)
Меньше
30.51% (36)
Обе команды забьют
Да
73.73% (87)
Нет
26.27% (31)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.9% (68)
0:1 Реал Мадрид
9.9% (14)
0:2 Реал Мадрид
9.2% (13)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Атлетик Б
1.4% (2)
1:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
0:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетик Б
Реал Мадрид
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 