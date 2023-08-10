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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 48
Атлетик Б 0% (0)
X 8.3% (4)
Реал Мадрид 91.7% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
3.50
3.65
2.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

35 матчей

11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

2.9%
34.3%
62.8%
1 победа 12 ничьих 22 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
КК
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.56
0.88

Среднее время на гол

162
102

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

2.88
1.61

Среднее время на гол

31
55

Всего голов

59
44

Голов в среднем за матч

1.69
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
71

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0
Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
Команда И В Н П Г О
1.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Атлетик Б 0% (0)
    X 8.3% (4)
    Реал Мадрид 91.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.50
    3.65
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетик Б
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (4)
    Реал Мадрид
    91.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    58.3% (28)
    0:2 Реал Мадрид
    12.5% (6)
    0:1 Реал Мадрид
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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    Атлетик Б
    Реал Мадрид
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