Тур: 1. Стадион: Сан-Мамес.
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История личных встреч
Атлетик Б
Реал Мадрид
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
114.3%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
35 матчей
11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
2.9%
34.3%
62.8%
1 победа 12 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.56
0.88
Среднее время на гол
162
102
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
2.88
1.61
Среднее время на гол
31
55
Всего голов
59
44
Голов в среднем за матч
1.69
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
71
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0
Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3
|Команда
|И
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|Команда
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетик Б
0% (0)
Ничья
8.3% (4)
Реал Мадрид
91.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
58.3% (28)
0:2 Реал Мадрид
12.5% (6)
0:1 Реал Мадрид
8.3% (4)
2:2 Ничья
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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