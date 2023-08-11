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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 5.
Ротор
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 45
Ротор 71.1% (32)
X 22.2% (10)
Краснодар-2 6.7% (3)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ротор
Краснодар-2

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КФ
1:1
ВДЗЮ
3:0
ВДЗЮ
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
115

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 1 0.25
Магомедов Рашид 1 0.25
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 1 0.25
Гетьман Никита 1 0.25
Кучугура Дмитрий 1 0.25
Богданец Кирилл 1 0.25
Карпов Данил 1 (1) 0.25

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар-2
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Краснодар-2
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Краснодар-2
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1
Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1
Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0

Результаты матчей

Ротор
Краснодар-2

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ротор
Краснодар-2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
4.
Велес Москва
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
5.
Спартак Кострома
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Динамо Брянск
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
7.
Краснодар-2
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
8.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
9.
Ротор
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
10.
Муром
 Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Авангард Курск
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Родина-2 Москва
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
Амкар Пермь
 4 2 1 1 3 - 1 7
5.
Текстильщик
 4 1 2 1 2 - 5 5
6.
Форте
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Металлург Липецк
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Салют
 4 1 0 3 4 - 4 3
9.
Чертаново
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Челябинск
 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Динамо Брянск
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спартак Кострома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Велес Москва
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Муром
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Новосибирск
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Авангард Курск
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Форте
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Текстильщик
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Металлург Липецк
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Салют
 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Чертаново
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Амкар Пермь
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Челябинск
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Муром
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
5.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Ротор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
7.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Спартак Кострома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Авангард Курск
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Челябинск
 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Текстильщик
 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Металлург Липецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
7.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 0 - 4 0
8.
Форте
 2 0 0 2 1 - 3 0
9.
Салют
 2 0 0 2 0 - 3 0
10.
Чертаново
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Авангард Курск Имуллин Никита 2
Иртыш Омск Разборов Андрей 2
Чайка Песчанокопское Николаев Олег 2
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Металлург Липецк Заботкин Михаил 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ротор 71.1% (32)
    X 22.2% (10)
    Краснодар-2 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ротор - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Краснодар-2

    Исход игры
    Ротор
    71.1% (32)
    Ничья
    22.2% (10)
    Краснодар-2
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.91% (12)
    Меньше
    72.09% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    37.8% (17)
    2:1 Ротор
    20% (9)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    2:0 Ротор
    6.7% (3)
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    Ротор
    Краснодар-2
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