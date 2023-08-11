Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Ротор
Краснодар-2
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
115
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|1
|0.25
|Магомедов Рашид
|1
|0.25
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|1
|0.25
|Гетьман Никита
|1
|0.25
|Кучугура Дмитрий
|1
|0.25
|Богданец Кирилл
|1
|0.25
|Карпов Данил
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ротор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар-2
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Краснодар-2
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Краснодар-2
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1
Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1
Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 Краснодар-2 - Велес Москва 5:2 Алания - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0
Результаты матчей
Ротор
Краснодар-2
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ротор
Краснодар-2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|5.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|6.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Салют
|Максимчук Артур
|3
|Волга Ульяновск
|Махмутов Руслан
|2
|Авангард Курск
|Имуллин Никита
|2
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|2
|Чайка Песчанокопское
|Николаев Олег
|2
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Муром
|Надольский Александр
|1
|Челябинск
|Першин Никита
|1
|Металлург Липецк
|Заботкин Михаил
|1
Прогнозы на матч Ротор - Краснодар-2
Исход игры
Ротор
71.1% (32)
Ничья
22.2% (10)
Краснодар-2
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.91% (12)
Меньше
72.09% (31)
Обе команды забьют
Да
48.84% (21)
Нет
51.16% (22)
Популярный счёт
1:0 Ротор
37.8% (17)
2:1 Ротор
20% (9)
1:1 Ничья
20% (9)
2:0 Ротор
6.7% (3)
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