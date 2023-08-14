Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

86' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хименес Фали получил желтую карточку от судьи

83' Матч возобновлен

82' Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Гуриди Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

80' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Кадис

80' Гуриди Хон не смог попасть в створ ударом издали

79' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Собрино Рубен получил желтую карточку от судьи

75' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

75' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Гевара Андер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

72' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Кадис

70' Гуриди Хон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Сегодняшная посещаемость составляет 19306 болельщиков

68' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Эрнандес Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

66' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Иван Алехо уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Алавес

59' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Алавес

54' Мачис Дарвин из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

52' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Алавес

50' Иван Алехо не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Алавес

49' Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Седлар Александр получил желтую карточку от судьи

46' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе