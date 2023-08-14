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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 19306 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Кадис
1:0
Конец матча
Алавес
0'
1:0
7' Гол
Сан Эметерио Феде
48' Желтая карточка
Седлар Александр
52' Желтая карточка
Дуарте Рубен
67' Желтая карточка
Эрнандес Луис
75' Желтая карточка
Собрино Рубен
84' Желтая карточка
Хименес Фали
88' Красная карточка
Эскаланте Гонсало
90'+10

Ход матча

7'
Сан Эметерио Феде
(Эрнандес Хави V)
1:0
48'
 
Седлар Александр
52'
 
Дуарте Рубен
57'
 
Кике Гарсия
Де ла Фуэнте Мигель
64'
 
Бенавидес Карлос
Бланко Антонио
64'
 
Реббах Абдеррахман
Седлар Александр
64'
 
Хави Лопеc
Дуарте Рубен
65'
Алехо Иван
Эрнандес Хави
 
65'
Lucas Pires
Собрино Рубен
 
67'
Эрнандес Луис
 
71'
Эскаланте Гонсало
Сан Эметерио Феде
 
75'
Собрино Рубен
 
84'
Хименес Фали
 
85'
 
Силла Мамаду
Гевара Андер
87'
Мере Хорхе
Рохер Марти
 
87'
Алекс Фернандес
Мачис Дарвин
 
88'
Эскаланте Гонсало
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 298 Количество передач 365
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Кадис 64.2% (79)
X 29.3% (36)
Алавес 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
24
Сан
Эметерио
Феде
18
Мачис
Дарвин
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
1
Сивера
Антонио
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
4
Седлар
Александр
2
Горосабел
Андони
3
Дуарте
Рубен
11
Риоха
Луис
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Кадис
4-4-2
Алавес
5-4-1

История личных встреч

Кадис
Алавес

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сан Эметерио Феде 1 1
Эрнандес Хави V 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Собрино Рубен 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Хименес Фали 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 1 0
Седлар Александр 1 0

Результаты матчей

Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1
Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2
Алавес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0
Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1 Алавес - Тенерифе 1:0 Понферрадина - Алавес 1:0

Результаты матчей

Кадис
Алавес

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кадис
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кадис
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гранада
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Барселона
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хетафе
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Алавес
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гранада
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Барселона
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гранада
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Бетис Виллиан Жозе 1
Мальорка Раильо Антонио 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
Севилья Баде Луак 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Кадис: 45%, Алавес: 55%.
  • 100'
    Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
  • 99'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Риоха Луис нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.
  • 99'
    Шанс! Кике Гарсия из команды Алавес пробил головой, но мимо
  • 99'
    Хави Лопеc из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 98'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Хави Лопеc из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
  • 96'
    Бенавидес Карлос из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
  • 96'
    Lucas Pires из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Алавес пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Судья сигнализирует, что Рамос Кристофер из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Марин Рафа
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 93'
      Силла Мамаду из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 92'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 92'
      Бенавидес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кадис 64.2% (79)
    X 29.3% (36)
    Алавес 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 1:0 Алавес онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:0 Алавес

    Исход игры
    Кадис
    64.2% (79)
    Ничья
    29.3% (36)
    Алавес
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.95% (33)
    Меньше
    71.05% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    38.2% (47)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    2:1 Кадис
    20.3% (25)
    1:2 Алавес
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Кадис
    1.6% (2)
    0:1 Алавес
    1.6% (2)
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