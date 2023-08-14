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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 33'
Гранада
0'
11' Желтая карточка
Гумбау Херард

Ход матча

6'
Ривас Пабло Барриос
Коке Хорхе
 
11'
 
Гумбау Херард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 126
Атлетико М 97.6% (123)
X 0.8% (1)
Гранада 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Гранада
1.40
5.71
9.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
3
Аспиликуэта
Сесар
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
7
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
13
Феррейра
Андре
5
Вальехо
Хесус
14
Микель
Игнаси
4
Рубио
Мигель
15
Нева
Карлос
9
Кальехон
Хосе
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
21
Мелендо
Оскар
11
Узуни
Мюрто
29
Омородион
Сэмюэль
Атлетико М
3-5-2
Гранада
5-3-2

История личных встреч

Атлетико М
Гранада

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

3
1.11

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.56
0.22

Среднее время на гол

162
405

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
135

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 1 0

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1
Гранада
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1
Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2 Бургос - Гранада 1:3 Гранада - Малага 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кадис
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гранада
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Барселона
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хетафе
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Алавес
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Атлетико М
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гранада
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вильярреал
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Осасуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мальорка
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Барселона
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гранада
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Бетис Виллиан Жозе 1
Мальорка Раильо Антонио 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
Севилья Баде Луак 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Вальехо у центрального круга смог чисто и красиво выбить мяч у Карраско, который пытался прорваться вперёд с уходом влево.
  • Фол, нарушение
    30'
    Лемар у чужой штрафной площади сбил Серхио Руиса.
  • 29'
    Карраско слева вырезал пас в центр штрафной площади, где Феррейра броском в ноги Морате забрал мяч, опередив нападающего "Атлетико".
  • Фол, нарушение
    28'
    Ривас в центральном круге сбил Мелендо.
  • 27'
    Карраско не позволил Узуни справа подобраться к штрафной площади.
  • 26'
    Карраско слева пошёл в центр. В освободившуюся зону рванул Гризманн, но Янник не смог сделать точной передачи на француза.
  • 24'
    Кальехон справа со штрафного навесил на Рубио, который головой из-за пределов штрафной площади пробил правее ворот. Отметим это как первый удар гостей по воротам, хотя опасным он не был.
  • Фол, нарушение
    23'
    Лемар на фланге сбил Мелендо.
  • 22'
    "Гранада" проводит очередную позиционную атаку. По правому флангу гости двигаются вперёд-назад, после чего переводят мяч налево и там продолжают подобные действия.
  • 21'
    В первой половине тайма моменты создают только хозяева. "Гранада" свои атаки до ударов по воротам не доводит.
  • 20'
    Гризманн справа со штрафного низом покатил мяч на Де Пауля, который с семи метров в касание пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    19'
    Кальехон на фланге руками остановил Карраско перед штрафной площадью.
  • Угловой
    18'
    Аспиликуэта справа прошёл вперёд и заработал первый угловой удар в матче. Подачу исполнил Лемар. Гости от ворот мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    16'
    Де Пауль справа пронёсся вперёд и навесил в центр штрафной площади, где Мората не добрался до мяча, даже напрыгнув сверху на Микеля.
  • 15'
    Мората не попал головой по мячу после аккуратного заброса Карраско слева в штрафную площадь.
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    • 14'
      Мората на линии чужой штрафной площади прихватил руками за шею Рубио. Едва не случилась потасовка. Арбитру пришлось проявлять навыки восстановления перемирия.
    • Желтая карточка
      13'
      Гумбау у центрального круга сзади влетел в Де Пауля и получил жёлтую карточку.
    • Судья
      12'
      Мората пошёл прессинговать голкипера и отобрал мяч у Феррейры. Альваро успел выбить сферу, после чего состоялся контакт между ногами игроков. Арбитр повода для назначения пенальти не усмотрел.
    • 11'
      "Гранада" подолгу контролирует мяч в центре поля, но наступательных действий при этом гости не ведут. Пока нет даже попыток дальних ударов.
    • Фол, нарушение
      10'
      Де Пауль у центрального круга руками уложил на газон Гумбау.
    • Фол, нарушение
      9'
      Карраско на чужой половине поля придержал руками Кальехона.
    • Замена
      8'
      Замена в составе "Атлетико": вместо Хорхе Коке на поле вышел Пабло Барриос Ривас.
    • Травма, повреждение
      7'
      Коке сидит на газоне у центрального круга. Требуется помощь медиков капитану "Атлетико". Неприятный сты с Узуни стал источником проблем.
    • Опасный момент
      6'
      Гризманна справа партнёры отправили вперёд. Антуан прострелил к воротам на Морату, который не смог переиграть Феррейру.
    • 5'
      При перехвате мяча гости не торопятся доставлять мяч к воротам мадридцев. Очень долгий розыгрыш следует в центре поля.
    • 4'
      "Гранада" начала встречу с очень высокого прессинга. Гости стараются не выпускать столичных игроков с их половины поля.
    • Фол, нарушение
      3'
      Серхио Руис на чужой половине поля толкнул в спину Лемара.
    • 2'
      "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Гранада" - в светло-золотой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Цивитас Метрополитано"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Гранада

    Исход игры
    Атлетико М
    97.6% (123)
    Ничья
    0.8% (1)
    Гранада
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.35% (28)
    Меньше
    75.65% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (20)
    Нет
    82.61% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    57.9% (73)
    1:0 Атлетико М
    11.1% (14)
    2:1 Атлетико М
    7.9% (10)
    3:0 Атлетико М
    6.3% (8)
    3:1 Атлетико М
    6.3% (8)
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    Атлетико М
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