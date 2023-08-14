Кальехон справа со штрафного навесил на Рубио, который головой из-за пределов штрафной площади пробил правее ворот. Отметим это как первый удар гостей по воротам, хотя опасным он не был.

Карраско слева пошёл в центр. В освободившуюся зону рванул Гризманн, но Янник не смог сделать точной передачи на француза.

Карраско не позволил Узуни справа подобраться к штрафной площади.

Карраско слева вырезал пас в центр штрафной площади, где Феррейра броском в ноги Морате забрал мяч, опередив нападающего "Атлетико".

Вальехо у центрального круга смог чисто и красиво выбить мяч у Карраско, который пытался прорваться вперёд с уходом влево.

Мората не попал головой по мячу после аккуратного заброса Карраско слева в штрафную площадь.

Де Пауль справа пронёсся вперёд и навесил в центр штрафной площади, где Мората не добрался до мяча, даже напрыгнув сверху на Микеля.

Аспиликуэта справа прошёл вперёд и заработал первый угловой удар в матче. Подачу исполнил Лемар. Гости от ворот мяч выбили.

Кальехон на фланге руками остановил Карраско перед штрафной площадью.

Гризманн справа со штрафного низом покатил мяч на Де Пауля, который с семи метров в касание пробил выше ворот.

В первой половине тайма моменты создают только хозяева. "Гранада" свои атаки до ударов по воротам не доводит.

"Гранада" проводит очередную позиционную атаку. По правому флангу гости двигаются вперёд-назад, после чего переводят мяч налево и там продолжают подобные действия.

14' Мората на линии чужой штрафной площади прихватил руками за шею Рубио. Едва не случилась потасовка. Арбитру пришлось проявлять навыки восстановления перемирия.

13' Гумбау у центрального круга сзади влетел в Де Пауля и получил жёлтую карточку.

12' Мората пошёл прессинговать голкипера и отобрал мяч у Феррейры. Альваро успел выбить сферу, после чего состоялся контакт между ногами игроков. Арбитр повода для назначения пенальти не усмотрел.

11' "Гранада" подолгу контролирует мяч в центре поля, но наступательных действий при этом гости не ведут. Пока нет даже попыток дальних ударов.

10' Де Пауль у центрального круга руками уложил на газон Гумбау.

9' Карраско на чужой половине поля придержал руками Кальехона.

8' Замена в составе "Атлетико": вместо Хорхе Коке на поле вышел Пабло Барриос Ривас.

7' Коке сидит на газоне у центрального круга. Требуется помощь медиков капитану "Атлетико". Неприятный сты с Узуни стал источником проблем.

6' Гризманна справа партнёры отправили вперёд. Антуан прострелил к воротам на Морату, который не смог переиграть Феррейру.