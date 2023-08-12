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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетико М
 
Позже
Гранада
Прогнозы 58
Атлетико М 98.3% (57)
X 0% (0)
Гранада 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Гранада
1.35
5.80
9.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Гранада

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Голы

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

3
1.11

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.56
0.22

Среднее время на гол

162
405

Всего голов

32
12

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
135

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1
Гранада
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1
Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2 Бургос - Гранада 1:3 Гранада - Малага 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Севилья
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Альмерия
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Валенсия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гранада
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кадис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Альмерия
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Валенсия Дьякаби Муктар 1
Севилья Эн-Несири Юссеф 1
Валенсия Герра Хавьер 1
Райо Вальекано Паласон Иси 1
Райо Вальекано Нтекья Ранди 1
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Баде Луак 1
Севилья Ракитич Иван 1
Севилья Гудель Неманья 1
Севилья Акунья Маркос 1
Райо Вальекано Лопес Унаи 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Атлетико М 98.3% (57)
    X 0% (0)
    Гранада 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Гранада
    1.35
    5.80
    9.92
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Гранада онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Гранада

    Исход игры
    Атлетико М
    98.3% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Гранада
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.3% (11)
    Меньше
    80.7% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    15.79% (9)
    Нет
    84.21% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    65.5% (38)
    1:0 Атлетико М
    13.8% (8)
    2:1 Атлетико М
    8.6% (5)
    3:0 Атлетико М
    3.4% (2)
    3:1 Атлетико М
    3.4% (2)
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    Атлетико М
    Гранада
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