Тур: 1. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
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История личных встреч
Атлетико М
Гранада
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
3
1.11
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.56
0.22
Среднее время на гол
162
405
Всего голов
32
12
Голов в среднем за матч
1.78
0.67
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
135
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1
Гранада
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1
Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2 Бургос - Гранада 1:3 Гранада - Малага 1:0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|Валенсия
|Герра Хавьер
|1
|Райо Вальекано
|Паласон Иси
|1
|Райо Вальекано
|Нтекья Ранди
|1
|Севилья
|Баде Луак
|1
|Севилья
|Ракитич Иван
|1
|Севилья
|Гудель Неманья
|1
|Севилья
|Акунья Маркос
|1
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1
Прогнозы на матч Атлетико М - Гранада
Исход игры
Атлетико М
98.3% (57)
Ничья
0% (0)
Гранада
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
19.3% (11)
Меньше
80.7% (46)
Обе команды забьют
Да
15.79% (9)
Нет
84.21% (48)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
65.5% (38)
1:0 Атлетико М
13.8% (8)
2:1 Атлетико М
8.6% (5)
3:0 Атлетико М
3.4% (2)
3:1 Атлетико М
3.4% (2)
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