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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 17776 Главный судья: Альберола Хавьер
Мальорка
0:1
Второй тайм: 83'
Вильярреал
0'
2' Желтая карточка
Маскарель Омар
45' Желтая карточка
Бреретон Бен
45' Желтая карточка
Террац Рамон
51' Желтая карточка
Баэна Алехандро
0:1
63' Гол
Морено Херард
73' Желтая карточка
Вальент Мартин

Ход матча

2'
Маскарель Омар
 
45'
 
Бреретон Бен
45'
Гонсалес Джованни
Раильо Антонио
 
45'
 
Террац Рамон
46'
Дардер Серхи
Дьедью Амат
 
46'
Саму Кошта
Ману Морланес
 
51'
 
Баэна Алехандро
63'
0:1
Морено Херард
64'
Ларин Кайл
Родригес Даниэль I
 
68'
 
Альбиоль Рауль
Габбия Маттео
68'
 
Капу Этьен
Террац Рамон
72'
Льябрес Хавьер
Маскарель Омар
 
73'
Вальент Мартин
 
76'
 
Денис Суарес
Морено Херард
77'
 
Ахомач Илиас
Бреретон Бен
78'
 
Комесанья Санти
Баэна Алехандро

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 112 Количество передач 261
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 121
Мальорка 16.5% (20)
X 39.7% (48)
Вильярреал 43.8% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Вильярреал
4.10
4.70
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
2
Габбия
Маттео
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
20
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
9
Бреретон
Бен
Мальорка
5-3-2
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Вильярреал

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Среднее время на гол

45
144

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.86

Среднее время на гол

55
105

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.8
0.73

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
122

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раильо Антонио 1 0.5
Дардер Серхи 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 1 0.5
Куэнка Хорхе 1 0.5
Баэна Алехандро 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 2 0
Копете Хосе 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 1 0
Бреретон Бен 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Террац Рамон 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5
Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0
Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0

Результаты матчей

Мальорка
Вильярреал

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вильярреал
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Атлетико М Депай Мемфис 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
Весь список
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    Прогнозы 121
    Мальорка 16.5% (20)
    X 39.7% (48)
    Вильярреал 43.8% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Вильярреал
    4.10
    4.70
    3.65
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Мальорка
    16.5% (20)
    Ничья
    39.7% (48)
    Вильярреал
    43.8% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    79.46% (89)
    Нет
    20.54% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    1:2 Вильярреал
    24.8% (30)
    0:1 Вильярреал
    10.7% (13)
    1:0 Мальорка
    5.8% (7)
    2:1 Мальорка
    5% (6)
    1:3 Вильярреал
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Вильярреал
    1.7% (2)
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    Вильярреал
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