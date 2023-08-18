Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Террац Рамон получил желтую карточку от судьи

50' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Морено Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Бреретон Бен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Матч возобновится спорным мячом

42' Раильо Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Педраса Альфонсо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Баэна Алехандро пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

39' Раильо Антонио нанес удар головой, но Филип Йоргенсен спокойно отбил мяч.

38' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Мальорка

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Баэна Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Бреретон Бен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Педраса Альфонсо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Баэна Алехандро из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

27' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Вильярреал

24' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Морено Херард из команды Вильярреал не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Морено Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Мальорка

13' Куэнка Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Мальорка

11' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Габбия Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Баэна Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

4' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Маскарель Омар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля

1' Судья начинает матч