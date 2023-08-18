Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Пехиньо Франсиско пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

94' Гайя Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Матч возобновится спорным мячом

92' Ох, нехорошо это выглядит. Бенито Рамирес получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Ох, нехорошо это выглядит. Корреа Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Бенито Рамирес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Корреа Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Габриэль Паулиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

91' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Герра Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Удар от ворот произведет Валенсия

90' Бенито Рамирес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

87' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Дженк Озкаджар нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Герра Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Дуро Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

77' Дуро Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошую попытку сделал Дуро Уго . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Габриэль Паулиста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Команда Валенсия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

74' Г О О О О О Л - Пепелу из команды Валенсия забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Alvaro Valles прыгнул вправо!

73' После проверки VAR судья изменил решение - Валенсия пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валенсия

70' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

61' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

59' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

57' Оооо... вот это был удар! Ногуэроль Диего Лопес должен был забить с этой позиции.

57' Хорошую попытку сделал Ногуэроль Диего Лопес . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Герра Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Удар от ворот произведет Валенсия

56' Виера Хонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Пепелу получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Пепелу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Валенсия

52' Оооо... вот это был удар! Виера Хонатан должен был забить с этой позиции.

52' Виера Хонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Араухо Хулиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

49' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сегодняшная посещаемость составляет 41053 болельщиков

46' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.