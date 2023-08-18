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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 41053 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Валенсия
1:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
74' Пенальти
Пепелу
90'+12

Ход матча

23'
 
Кардона Серхи
Синкгравен Дэйли
46'
 
Араухо Хулиан
Лемос Альваро
56'
Герра Хавьер
Алмейда Андре
 
64'
 
Пехиньо Франсиско
Мунир Эль-Хаддади
70'
Госальбес Пабло
Лопес Диего
 
70'
Васкес Хесус
Дьякаби Муктар
 
74'
Пепелу
1:0
82'
Гонсалес Уго
Дуро Уго
 
82'
Фулкье Димитри
Перес Фран
 
82'
 
Кардона Марк
Родригес Кирьян
82'
 
Бенито Рамирес
Мармол Мика

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 363 Количество передач 596
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Валенсия 93.6% (117)
X 4% (5)
Лас-Пальмас 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
4
Дьякаби
Муктар
18
Пепелу
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
10
Алмейда
Андре
IV
13
Вальес
Альваро
14
Лемос
Альваро
4
Суарес
Алехандро
15
Мармол
Мика
18
Синкгравен
Дэйли
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
17
Мунир
Эль-Хаддади
21
Виера
Хонатан
9
Рамирес
Сандро
Валенсия
4-4-2
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Лас-Пальмас

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

П
2:1
КК
4:0
КК
1:1
П
1:0
П
3:1
П
2:4
П
2:1
КК
0:1
КК
1:1
П
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьякаби Муктар 1 0.5
Герра Хавьер 1 0.5
Пепелу 1 (1) 0.5
Алмейда Андре IV 0 0
Дуро Уго 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 1 (1) 0.5

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Альваро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Родригес Кирьян 1 0

Результаты матчей

Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3
Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2
Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 0:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Спортинг Хихон 1:1 Тенерифе - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Малага 2:2 ФК Андорра - Лас-Пальмас 0:0

Результаты матчей

Валенсия
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Атлетико М Депай Мемфис 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
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    Прогнозы 125
    Валенсия 93.6% (117)
    X 4% (5)
    Лас-Пальмас 2.4% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Валенсия
    93.6% (117)
    Ничья
    4% (5)
    Лас-Пальмас
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    30.4% (38)
    2:1 Валенсия
    28% (35)
    1:0 Валенсия
    21.6% (27)
    3:1 Валенсия
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Валенсия
    2.4% (3)
    1:2 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
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