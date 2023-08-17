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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 6.
Волга Ульяновск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 43
Волга Ульяновск 34.9% (15)
X 23.3% (10)
Ротор 41.9% (18)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмутов Руслан 2 0.4
Дашаев Аслан 1 0.2
Хабибуллин Айдар 1 0.2
Магомадов Чингиз 1 (1) 0.2
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 1 0.2
Магомедов Рашид 1 0.2
Арсентьев Даниил 1 0.2

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Воронин Евгений 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Волга Ульяновск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Волга Ульяновск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
1
Волга Ульяновск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Муром - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0
Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0
Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Ротор

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Динамо Брянск
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
4.
Краснодар-2
 Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
6.
Уфа
 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7.
Велес Москва
 Заявка 5 1 3 1 1 - 1 6
8.
Муром
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
9.
Спартак Кострома
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ротор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Родина-2 Москва
 5 3 1 1 6 - 5 10
3.
Авангард Курск
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Амкар Пермь
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Текстильщик
 5 1 3 1 3 - 6 6
6.
Форте
 5 1 2 2 5 - 6 5
7.
Челябинск
 5 1 2 2 6 - 7 5
8.
Металлург Липецк
 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Салют
 5 1 1 3 4 - 4 4
10.
Чертаново
 5 1 1 3 4 - 6 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Спартак Кострома
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Динамо Брянск
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Муром
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Велес Москва
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Новосибирск
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Авангард Курск
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Металлург Липецк
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Форте
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Текстильщик
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Салют
 3 1 1 1 4 - 1 4
8.
Челябинск
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Чертаново
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Амкар Пермь
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
2.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Велес Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Динамо Брянск
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Муром
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
7.
Ротор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Спартак Кострома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Авангард Курск
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Текстильщик
 3 0 2 1 2 - 6 2
5.
Челябинск
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Родина-2 Москва
 2 0 1 1 0 - 4 1
7.
Форте
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Чертаново
 3 0 1 2 1 - 4 1
9.
Металлург Липецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
10.
Салют
 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Салют Максимчук Артур 3
Муром Агуреев Даниил 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Авангард Курск Имуллин Никита 2
Иртыш Омск Разборов Андрей 2
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Муром Надольский Александр 1
Челябинск Першин Никита 1
Металлург Липецк Заботкин Михаил 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 43
    Волга Ульяновск 34.9% (15)
    X 23.3% (10)
    Ротор 41.9% (18)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Ротор

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    31.7% (13)
    Ничья
    24.4% (10)
    Ротор
    43.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (13)
    Меньше
    63.89% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (20)
    Нет
    44.44% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    22% (9)
    1:0 Волга Ульяновск
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    0:1 Ротор
    12.2% (5)
    1:3 Ротор
    4.9% (2)
    2:0 Волга Ульяновск
    4.9% (2)
    2:1 Волга Ульяновск
    4.9% (2)
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