Тур: 6.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмутов Руслан
|2
|0.4
|Дашаев Аслан
|1
|0.2
|Хабибуллин Айдар
|1
|0.2
|Магомадов Чингиз
|1 (1)
|0.2
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|1
|0.2
|Магомедов Рашид
|1
|0.2
|Арсентьев Даниил
|1
|0.2
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Воронин Евгений
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Волга Ульяновск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Волга Ульяновск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
1
Волга Ульяновск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Муром - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0
Волга Ульяновск - Велес Москва 1:0 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Ротор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0
Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1 Тверь - Ротор 2:2
Результаты матчей
Волга Ульяновск
Ротор
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Волга Ульяновск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 1
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 4
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|7.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Салют
|Максимчук Артур
|3
|Муром
|Агуреев Даниил
|3
|Волга Ульяновск
|Махмутов Руслан
|2
|Авангард Курск
|Имуллин Никита
|2
|Иртыш Омск
|Разборов Андрей
|2
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Муром
|Надольский Александр
|1
|Челябинск
|Першин Никита
|1
|Металлург Липецк
|Заботкин Михаил
|1
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Ротор
Исход игры
Волга Ульяновск
31.7% (13)
Ничья
24.4% (10)
Ротор
43.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (13)
Меньше
63.89% (23)
Обе команды забьют
Да
55.56% (20)
Нет
44.44% (16)
Популярный счёт
1:2 Ротор
22% (9)
1:0 Волга Ульяновск
19.5% (8)
1:1 Ничья
17.1% (7)
0:1 Ротор
12.2% (5)
1:3 Ротор
4.9% (2)
2:0 Волга Ульяновск
4.9% (2)
2:1 Волга Ульяновск
4.9% (2)
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