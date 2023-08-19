Тур: 2. Стадион: Аноэта. Зрители: 30354 Главный судья: Ортис Мигель
1:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБарренечеа Андер
40' Желтая карточкаСубименди Мартин
51' Желтая карточкаАспас Яго
69' Желтая карточкаЛе Норман Робен
1:1
90' ГолМингеса Оскар
90'+10
Ход матча
22'
40'
51'
69'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
261 Количество передач 167
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
23
Браис
Мендес
13
Вильяр
Иван
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Сельта
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.44
Среднее время на гол
56
62
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1.13
Среднее время на гол
75
79
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.39
1.29
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
69
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|1
|0.5
|Барренечеа Андер
|1
|0.5
|Муньос Айхен
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингеса Оскар
|1
|0.5
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0
Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Сельта
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1 (1)
|Бетис
|Перес Айосе
|1
|Осасуна
|Гарсия Рубен
|1
|Атлетико М
|Мората Альваро
|1
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
|Мальорка
|Маскарель Омар
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|2
|Барселона
|Хави Эрнандес
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Сельта
Исход игры
Реал Сосьедад
85.8% (103)
Ничья
9.2% (11)
Сельта
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
40.8% (49)
1:0 Реал Сосьедад
23.3% (28)
2:0 Реал Сосьедад
14.2% (17)
1:1 Ничья
7.5% (9)
3:1 Реал Сосьедад
3.3% (4)
1:2 Сельта
2.5% (3)
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