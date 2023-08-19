Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

94' Старфельт Карл нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

94' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Пейнадо Франсиско из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Хорошую попытку сделал Мингеса Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Дотор Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

86' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

86' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Браис Мендес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Сельта

82' Браис Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Айду Джозеф не смог попасть в створ ударом издали

75' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

71' Аспас Яго бьет со штрафного в створ, но Алекс Ремиро держит все под контролем

69' Ле Норман Робен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Санчес Мануэль из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Фернандес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Сельта

58' Туррьентес Беньят навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Сегодняшная посещаемость составляет 30354 болельщиков

54' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Норман Робен получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ле Норман Робен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Аспас Яго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля