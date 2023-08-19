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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 30354 Главный судья: Ортис Мигель
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Сельта
0'
1:0
22' Гол
Барренечеа Андер
40' Желтая карточка
Субименди Мартин
51' Желтая карточка
Аспас Яго
69' Желтая карточка
Ле Норман Робен
1:1
90' Гол
Мингеса Оскар
90'+10

Ход матча

22'
Барренечеа Андер
(Кубо Такефуса)
1:0
40'
Субименди Мартин
 
46'
 
Айду Джозеф
Сотело Хьюго
51'
 
Аспас Яго
64'
Умар Садик
Фернандес Карлос
 
64'
Оярсабаль Микель
Барренечеа Андер
 
69'
Ле Норман Робен
 
78'
Сола Алекс
Траоре Амари
 
79'
Чо Мохамед-Али
Кубо Такефуса
 
79'
Пачеко Хон
Туррьентес Беньят
 
84'
 
Серви Франко
Санчес Мануэль
84'
 
Родригес Мигель
Ларсен Йорген
84'
 
Дотор Карлос
Де ла Торре Лука
90'
1:1
Мингеса Оскар
90'
 
Сведберг Виллиот
Аспас Яго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 261 Количество передач 167
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Реал Сосьедад 85.8% (103)
X 9.2% (11)
Сельта 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
9
Фернандес
Карлос
7
Барренечеа
Андер
13
Вильяр
Иван
3
Мингеса
Оскар
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
14
Де
ла
Торре
Лука
8
Пейнадо
Франсиско
30
Сотело
Хьюго
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Реал Сосьедад
4-3-3
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Сельта

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Среднее время на гол

56
62

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1.13

Среднее время на гол

75
79

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.39
1.29

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 1 0.5
Барренечеа Андер 1 0.5
Муньос Айхен 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингеса Оскар 1 0.5

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 2 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Нуньес Унай 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0
Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Сельта

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 2
Барселона Хави Эрнандес 1
Весь список
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    Прогнозы 120
    Реал Сосьедад 85.8% (103)
    X 9.2% (11)
    Сельта 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Сельта

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    85.8% (103)
    Ничья
    9.2% (11)
    Сельта
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    40.8% (49)
    1:0 Реал Сосьедад
    23.3% (28)
    2:0 Реал Сосьедад
    14.2% (17)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    3:1 Реал Сосьедад
    3.3% (4)
    1:2 Сельта
    2.5% (3)
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