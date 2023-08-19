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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Альмерия
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 122
Альмерия 1.6% (2)
X 2.5% (3)
Реал Мадрид 95.9% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Реал Мадрид
8.18
5.30
1.47
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
9
Суарес
Луис
III
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
20
Гарсия
Франсиско
III
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Альмерия
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-1-2-1-2

История личных встреч

Альмерия
Реал Мадрид

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:4
П
4:0
П
0:5
П
8:1
П
1:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

4.33
2.14

Среднее время на гол

20
42

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.54
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

35
58

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 1 1
Беллингем Джуд 1 1
Алаба Давид 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Альмерия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1
Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0
Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0

Результаты матчей

Альмерия
Реал Мадрид

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 2
Барселона Хави Эрнандес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 18 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 122
    Альмерия 1.6% (2)
    X 2.5% (3)
    Реал Мадрид 95.9% (117)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Реал Мадрид
    8.18
    5.30
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия - Реал Мадрид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Альмерия
    1.6% (2)
    Ничья
    2.4% (3)
    Реал Мадрид
    96.1% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (49)
    Нет
    57.02% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    37.8% (48)
    1:2 Реал Мадрид
    22.8% (29)
    1:3 Реал Мадрид
    12.6% (16)
    0:3 Реал Мадрид
    7.9% (10)
    0:1 Реал Мадрид
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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