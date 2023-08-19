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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Аустрия Лустенау
0:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
5' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
0:1
33' Гол
Вютрих Грегори
45' Желтая карточка
Прасс Александр
45' Желтая карточка
Китеишвили Отар
64' Желтая карточка
Leo Matzler
90'+6
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
6
Dario
Grujic
11
Диалло
Байла
8
Torben
Rhein
33
Daniel
Tiefenbach
18
Anthony
Schmid
70
Stefano
Surdanovic
22
Диаби
Ядали
15
Namory
Cisse
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
17
Тейшейра
Брайан
9
Влодарчик
Шимон
Аустрия Лустенау
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.5
Namory Cisse 1 0.25
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 2 0.5
Вютрих Грегори 1 0.25
Газибегович Юсуф 1 0.25
Аффенгрубер Давид 1 0.25
Хорват Томи 1 0.25
Саркария Манприт 0 0
Шнегг Давид 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 1 0
Маак Маттиас 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Stefano Surdanovic 1 0
Leo Matzler 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 3 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Прасс Александр 2 0
Шнегг Давид 0 1
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8
Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2 Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3
Штурм Грац
(17 матчей)
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм - ПСВ 1:3 Штурм - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм 4:1 Штурм - ЛАСК 2:0
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7 Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Штурм Грац

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 3 1 0 6 - 0 10
2.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Хартберг
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Вольфсбергер
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Альтах
 3 1 0 2 1 - 6 3
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Штурм Грац
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Вольфсбергер
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вольфсбергер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 2 (1)
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
ЛАСК Стойкович Филип 2
ЛАСК Хорват Саша 2
Хартберг Прокоп Доминик 2
Блау-Вайсс Линц Штраусс Фабио 2
Весь список
  • 63'
    Fabian Gmeiner уходит с поля. Anderson выходит вместо него
  • 58'
    Тейшейра Брайан уходит с поля. Ятта Сиди выходит вместо него
  • 46'
    Anthony Schmid уходит с поля. Leo Matzler выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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