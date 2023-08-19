Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мбуямба Ксавьер нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

46' Матч возобновлен

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Гоу Эхед Иглс

44' Твигт Калвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Виллюмссон Виллюм забивает ударом с левой ноги!

38' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает с левой ноги!

36' Дейл Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Крамер Йорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Эдвардсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Волендам

31' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

28' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Deron Payne из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ван Мигем Дарил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Волендам

18' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мёркин Дерри пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

14' Плат Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Г О О О О Л - Кюйперс Бас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

11' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Волендам

7' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Волендам

1' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волендам начинает с центра поля

1' Судья начинает матч