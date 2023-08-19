Тур: 2. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
4:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
13' ГолКюйперс Бас
2:0
36' ГолЭдвардсен Оливер
3:0
40' ГолВиллюмссон Виллюм
44' Undefined phrase: football_event_Адеканье Бобби
45' Красная карточкаАдеканье Бобби
56' Желтая карточкаLequincio Zeefuik
3:1
61' ГолВан Мигем Дарил
85' Желтая карточкаDeron Payne
85' Желтая карточкаКрамер Йорис
4:1
86' ГолЛьянсана Энрик
90' Желтая карточкаQuincy Hoeve
Ход матча
13'
1:0
36'
2:0
40'
44'
45'
61'
85'
85'
86'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
0 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
225 Количество передач 188
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.61 Обе забьют (да)
-
25
Амофа
Джамал
26
Deron
Payne
17
Твигт
Калвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
19 Со СиллаПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
-
17 Dario Serra
-
-
26 Лука Эверинк
-
28 Pim Saathof
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Deron PayneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Quincy Hoeve
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Волендам
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2.5
1.91
Среднее время на гол
36
47
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
2.17
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
41
62
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйперс Бас
|1
|0.5
|Ромменс Филипп
|1
|0.5
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.5
|Эдвардсен Оливер
|1
|0.5
|Дейл Матс
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.5
|Мюрен Роберт
|1
|0.5
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
0
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волендам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1
Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1
Волендам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0
Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|3:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|2
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1