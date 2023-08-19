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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 9376 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Гоу Эхед Иглс
4:1
Конец матча
Волендам
0'
1:0
13' Гол
Кюйперс Бас
2:0
36' Гол
Эдвардсен Оливер
3:0
40' Гол
Виллюмссон Виллюм
44' Undefined phrase: football_event_
Адеканье Бобби
45' Красная карточка
Адеканье Бобби
56' Желтая карточка
Lequincio Zeefuik
3:1
61' Гол
Ван Мигем Дарил
84' Желтая карточка
Deron Payne
84' Желтая карточка
Крамер Йорис
4:1
86' Гол
Льянсана Энрик
90' Желтая карточка
Quincy Hoeve
90'+12

Ход матча

13'
Кюйперс Бас
1:0
36'
Эдвардсен Оливер
(Дейл Матс)
2:0
40'
Виллюмссон Виллюм
3:0
44'
Адеканье Бобби
 
45'
Адеканье Бобби
 
56'
 
Lequincio Zeefuik
59'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Джонсон Дариус
61'
3:1
Ван Мигем Дарил
(Улд-Ших Биляль)
65'
Наубер Геррит
Эдвардсен Виктор
 
65'
Со Силла
Линторст Эверт
 
65'
Льянсана Энрик
Эдвардсен Оливер
 
78'
 
Quincy Hoeve
Lequincio Zeefuik
84'
 
Deron Payne
84'
Крамер Йорис
 
86'
Льянсана Энрик
(Со Силла)
4:1
90'
 
Quincy Hoeve
90'
Jakob Martinsen
Виллюмссон Виллюм
 
90'
 
Бенамар Бенаисса
Мбуямба Ксавьер

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 12
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 332 Количество передач 417
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Линторст
Эверт
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Мио
Бакхаус
26
Deron
Payne
31
Мбуямба
Ксавьер
3
Плат
Брайан
5
Мёркин
Дерри
17
Твигт
Калвин
4
Мирани
Деймон
11
Улд-Ших
Биляль
7
Ван
Мигем
Дарил
38
Джонсон
Дариус
25
Lequincio
Zeefuik
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Волендам

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:3
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
1:0
Э
1:0
Э
3:0
ПД
3:1
ПД
4:3
ПД
5:0
ПД
2:2
ПД
4:3
ПД
2:1
ВД(GD
0:0
ВД(GD
2:6
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2.5
1.91

Среднее время на гол

36
47

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

2.17
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

41
62

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйперс Бас 1 0.5
Ромменс Филипп 1 0.5
Виллюмссон Виллюм 1 0.5
Льянсана Энрик 1 0.5
Эдвардсен Оливер 1 0.5
Дейл Матс 0 0
Со Силла 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 1 0.5
Мюрен Роберт 1 0.5
Улд-Ших Биляль 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 0 1
Наубер Геррит 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Амофа Джамал 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Deron Payne 1 0
Quincy Hoeve 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Волендам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Гоу Эхед Иглс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волендам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1
Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1
Волендам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0
Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Волендам

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Эксельсиор Аграфиотис Николас 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Весь список
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