Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Мбуямба Ксавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

91' Де Ланге Жеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Quincy Hoeve совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

86' Со Силла создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Матч возобновлен

85' Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Крамер Йорис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

84' Deron Payne грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

84' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

82' Оооо... вот это был удар! Quincy Hoeve должен был забить с этой позиции.

82' Хорошую попытку сделал Quincy Hoeve . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Мбуямба Ксавьер пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

80' Ван Мигем Дарил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Твигт Калвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Lequincio Zeefuik не смог попасть в створ ударом издали

74' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Твигт Калвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Эль-Кадири Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

64' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Г О О О О Л - Ван Мигем Дарил левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

61' Улд-Ших Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

56' Lequincio Zeefuik совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Lequincio Zeefuik не смог попасть в створ ударом издали

51' Deron Payne создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Ван Мигем Дарил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ван Мигем Дарил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника