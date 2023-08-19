  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 20704 Главный судья: Мунуэра Хосе
Осасуна
0:2
Второй тайм: 59'
Атлетик Б
0'
0:1
11' Гол
Уильямс Иньяки
0:2
20' Гол
Гурусета Горка
38' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
47' Желтая карточка
Сансет Ойян

Ход матча

11'
0:1
Уильямс Иньяки
(Уильямс Нико)
20'
0:2
Гурусета Горка
(Уильямс Нико)
34'
 
Лекуе Иньиго
Де Маркос Оскар
38'
 
Лекуе Иньиго
47'
 
Сансет Ойян

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 191 Количество передач 172
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 116
Осасуна 35.3% (41)
X 41.4% (48)
Атлетик Б 23.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетик Б
33.00
3.35
2.83
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
19
Гарсия
Иманол
6
Весга
Микель
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Осасуна
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Атлетик Б

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
КК
1:1
КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.46

Среднее время на гол

75
195

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
105

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.5
Гомес Мойсес 1 0.5
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 1 0.5
Уильямс Иньяки 1 0.5
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Вивиан Даниэль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1
Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2
Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Атлетик Б

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Осасуна
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Осасуна
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 2
Барселона Хави Эрнандес 1
Весь список
  • 57'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 56'
    Пенья Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 56'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 56'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 56'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 56'
    Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 55'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Осасуна 35.3% (41)
    X 41.4% (48)
    Атлетик Б 23.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Атлетик Б
    33.00
    3.35
    2.83
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 0:2 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Осасуна
    35.3% (41)
    Ничья
    41.4% (48)
    Атлетик Б
    23.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.2% (33)
    Меньше
    70.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    1:0 Осасуна
    19% (22)
    1:2 Атлетик Б
    14.7% (17)
    2:1 Осасуна
    11.2% (13)
    0:1 Атлетик Б
    6% (7)
    2:0 Осасуна
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Атлетик Б
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Осасуна
    Атлетик Б
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     