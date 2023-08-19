  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 20704 Главный судья: Мунуэра Хосе
Осасуна
0:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
11' Гол
Уильямс Иньяки
0:2
20' Гол
Гурусета Горка
38' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
47' Желтая карточка
Сансет Ойян
59' Желтая карточка
Гарсия Давид
59' Вторая желтая карточка
Сансет Ойян
71' Желтая карточка
Руис Иньиго
90' Красная карточка
Авила Эсекьель
90' Желтая карточка
Унай Симон
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Уильямс Иньяки
(Уильямс Нико)
20'
0:2
Гурусета Горка
(Уильямс Нико)
34'
 
Лекуе Иньиго
Де Маркос Оскар
38'
 
Лекуе Иньиго
47'
 
Сансет Ойян
59'
Гарсия Давид
 
59'
 
Сансет Ойян
60'
Арнаис Хосе
Торро Лукас
 
61'
Авила Эсекьель
Гарсия Рубен
 
65'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
65'
 
Эррера Андер
Гурусета Горка
71'
 
Руис Иньиго
74'
Гарсия Рауль
Орос Аймар
 
84'
 
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
84'
Ибаньес Пабло
Гомес Мойсес
 
84'
 
Прадос Беньят
Гарсия Иманол
90'
Авила Эсекьель
 
90'
 
Унай Симон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 436 Количество передач 232
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Осасуна 35.3% (41)
X 41.4% (48)
Атлетик Б 23.3% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
19
Гарсия
Иманол
6
Весга
Микель
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Осасуна
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Атлетик Б

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
КК
1:1
КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.46

Среднее время на гол

75
195

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
105

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.5
Гомес Мойсес 1 0.5
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 1 0.5
Уильямс Иньяки 1 0.5
Уильямс Нико 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 0 1
Торро Лукас 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 1
Муньяин Икер 1 0
Руис Иньиго 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетик Б
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1
Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2
Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Атлетик Б

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Осасуна: 62%, Атлетик Б: 38%.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Унай Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Авила Эсекьель удален за серьёзный фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Осасуна 35.3% (41)
    X 41.4% (48)
    Атлетик Б 23.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 0:2 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Осасуна
    35.3% (41)
    Ничья
    41.4% (48)
    Атлетик Б
    23.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.2% (33)
    Меньше
    70.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    1:0 Осасуна
    19% (22)
    1:2 Атлетик Б
    14.7% (17)
    2:1 Осасуна
    11.2% (13)
    0:1 Атлетик Б
    6% (7)
    2:0 Осасуна
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Атлетик Б
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     