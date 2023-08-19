Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Оооо... вот это был удар! Мохика Хоан должен был забить с этой позиции.

48' Мохика Хоан из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Гарсия Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Торро Лукас из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лекуе Иньиго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Паредес Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

34' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Гурусета Горка получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Гурусета Горка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Де Маркос Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Де Маркос Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Оооо... вот это был удар! Гарсия Рубен должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Гарсия Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Уильямс Иньяки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Пенья Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Осасуна

23' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Г О О О О Л - Гурусета Горка забивает с правой ноги!

20' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Удар от ворот произведет Осасуна

18' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Осасуна

17' Гурусета Горка пробил со штрафного прямо в стенку

15' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Команда Атлетик Б забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Уильямс Иньяки правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

10' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

9' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сансет Ойян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Гарсия Иманол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Осасуна

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Мохика Хоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Судья начинает матч